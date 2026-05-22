Ronaldu 11 il ərzində altıncı dəfə dünyanın ən çox qazanan idmançıları siyahısına başçılıq edir

“Əl-Nəsr”in və Portuqaliya millisinin hücumçusu Kriştianu Ronaldu “Forbes” jurnalının dünyanın ən çox qazanan idmançıları siyahısına son 11 ildə altıncı dəfə başçılıq edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 2026-cı ildə Ronaldunun ümumi qazancı 300 milyon dollar olaraq qiymətləndirilir.
Portuqaliyalı futbolçu əvvəllər də 2016 (88 milyon dollar), 2017 (93 milyon dollar), 2023 (136 milyon dollar), 2024 (260 milyon dollar) və 2025 (275 milyon dollar)-da siyahıya başçılıq edib.
Ronaldu 2023-cü ildən “Əl-Nəsr”də oynayır. 2025/2026 klub mövsümündə oyunçu 37 matçda 30 qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. O, həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı çempionluğunu qazanıb. Hücumçu daha əvvəl “Mançester Yunayted”lə İngiltərə Premyer Liqasını, “Real Madrid”lə İspaniya La Liqasını və “Yuventus”la İtaliya A Seriyasını qazanıb.