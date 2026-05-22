Kristian Kivu A Seriyasında mövsümün ən yaxşı məşqçisi seçilib

22 May 2026 20:39
Kristian Kivu A Seriyasında mövsümün ən yaxşı məşqçisi seçilib

“İnter”in baş məşqçisi Kristian Kivu A Seriyasında 2025/2026-cı illər mövsümünün ən yaxşı məşqçisi seçilib.

İdman.Biz bu barədə kluba istinadən məlumat verir.

Rumıniyalı məşqçi 2025-ci ilin iyun ayında Milan klubunu idarə etməyə başlayıb. Bundan əvvəl keçmiş “İnter” oyunçusu 2018-ci ildən 2024-cü ilə qədər “nerazzurri”nin gənclər komandalarında çalışıb və daha sonra “Parma”nın baş məşqçisi olub. Bu mövsüm məşqçi komandanı liqada və İtaliya Kubokunda qələbəyə aparıb.

37-ci turdan sonra A Seriyasını vaxtından əvvəl qazanan “İnter” 86 xalla İtaliyanın yüksək liqasında birinci yerdədir. Onlar ikinci yerdə olan “Napoli”dən 13 xal geridədirlər.

