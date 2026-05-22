22 May 2026
22 May 2026 20:24
David Alaba mövsümün sonunda “Real”dan ayrılacaq

“Real Madrid” rəsmi saytında 33 yaşlı müdafiəçi David Alabanın mövsümün sonunda klubdan ayrıldığını elan edib.

İdman.Biz bildirir ki, avstriyalı futbolçu 2021-ci ilin yayından bəri “Los Blancos”da çıxış edir.

“Real Madrid” tarixinin ən uğurlu dövrlərindən birini qeyd edən komandanın üzvü olan oyunçuya minnətdarlığını və sevgisini bildirmək istəyir.

“Real Madrid” David Alaba və ailəsinə həyatlarının bu yeni mərhələsində ən xoş arzularını çatdırır. "Bu şənbə günü komandamızın son liqa matçı zamanı “Santyaqo Bernabeu” stadionunda onun xatirəsinə anım mərasimi keçiriləcək”, - deyə klubun açıqlamasında bildirilir.

Bu müddət ərzində Alaba “Real”da bütün yarışlarda 131 oyun keçirib, beş qol vurub və doqquz məhsuldar ötürmə edib. “Real Madrid” ilə müdafiəçi iki İspaniya liqası titulunu, iki Çempionlar Liqası və UEFA Superkubokunu, iki İspaniya Superkubokunu və bir İspaniya Kubokunu qazanıb.

