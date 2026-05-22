Tyaqo Alkantara “Barselona”nın məşqçilər korpusundan ayrılıb

“Bavariya” və “Barselona”nın sabiq futbolçusu Tyaqo Alkantara “blauqrana”nın məşqçilər korpusundan ayrılıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu məlumatı “Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik də təsdiqləyib.
“Məşqçilər heyətinə və oyunçulara Tiaqo ilə münasibətlərim barədə danışmışam. “Bavariya”da köməkçi məşqçi, daha sonra isə baş məşqçi olanda etməli olduğum ilk şeylərdən biri ehtiyat oyunçusu Tiaqo idi və bu, ikimiz üçün də asan deyildi, çünki o, dünya səviyyəli oyunçu idi. Onun oyun fəlsəfəsini bir az dəyişdirdim, amma münasibəti, düşüncə tərzi və özünü necə aparması inanılmaz idi. Və onunla işləməkdə qiymətləndirdiyim şey budur. Onun birinci dərəcəli iş etikası var və o, fantastikdir. O, “Barselona”da mənə çox kömək etdi və son iki ildə inanılmaz olub. Onu darıxacağıq, amma başa düşürəm ki, onun öz planları var və bu yaxşıdır. Ümid edirəm ki, bir gün geri qayıdacaq, çünki bu işdə onun kimi insanlara ehtiyacımız var2, - “Football Espana” Flikdən sitat gətirir.
Tyaqo Alkantara Kataloniya klubunun məşqçilər heyətinə 2024-cü ildə qoşulub. Mütəxəssis komandada taktiki işlərə cavabdeh idi.