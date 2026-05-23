“Lans” tarixində ilk dəfə Fransa Kubokunun qalibi olub - VİDEO

“Lans” və “Nitsa” arasında keçirilən Fransa Kubokunun final oyunu başa çatıb. Görüş Sen-Denidəki “Stad de Frans” stadionunda baş tutub.
İdman.Biz bildirir ki, “Lans” oyunu 3:1 hesabı ilə qazanıb.
Hesabı 25-ci dəqiqədə Florian Toven açıb. 42-ci dəqiqədə Odsonn Eduar “Lans”ın üstünlüyünü artırıb. 45+3-də Cibril Kulibali hesab arasındakı fərqi azaldıb. 78-ci dəqiqədə Abdalla Sima yekun hesabı müəyyənləşdirib.
Bu, “Lans”ın tarixində qazanılan ilk Fransa Kubokudur. Komanda tarixi boyunca üç dəfə bu turnirin finalında oynayıb.