23 May 2026
Qvardiolanın agenti “Əl-Nəsr”in məşqçi ilə maraqlandığını bildirib

23 May 2026 04:15
“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Pep Qvardiolanı təmsil edən agent Xosep Maria Orobitq “Əl-Nəsr” və Səudiyyə Ərəbistanı Futbol Federasiyasının (SAFF) əvvəllər ispan məşqçi ilə maraqlandığını təsdiqləyib.

İdman.Biz bildirir ki, 22 may tarixində “Siti” Qvardiolanın mövsümün sonunda klubdan ayrılacağını açıqlayıb.

“Bir ay yarım əvvəl ünsiyyətimiz oldu, sadəcə ünsiyyət, heç bir öhdəlik və ya yazılı təklif olmadan. Təklif olunan pul o qədər də yüksək deyildi.

Təxminən 15 gün əvvəl Səudiyyə Ərəbistanı Futbol Federasiyası ilə də ünsiyyətimiz oldu. Hazırda hansısa federasiyanın Qvardiolanı transfer etmək şansı çox deyil”, - deyə Orobitq bildirib.

İdman.Biz
