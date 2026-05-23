23 May 2026
AZ

“Panatinaikos” Rafael Benitesin komandadan ayrıldığını açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
23 May 2026 06:11
333
“Panatinaikos” Rafael Benitesin komandadan ayrıldığını açıqlayıb

Yunanıstanın “Panatinaikos” klubu baş məşqçi Rafael Benitesin istefasını elan edib.

İdman.Biz bildirir ki, ispaniyalı məşqçi komandanı 2025-ci ilin oktyabr ayında təhvil alıb.

“Hər şey üçün təşəkkür edirik, cənab. Sizə gələcəkdə uğurlar arzulayırıq”, - deyə “Panatinaikos”un X sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirilib.

Mövsümün sonunda “Panatinaikos” Yunanıstan liqasında 52 xalla dördüncü yeri tutub. Klub turnirin qalibi “AEK Afina”dan 20 xal geri qalıb.

Benites iki İspaniya liqası titulunu və bir UEFA Kubokunu qazandığı “Valensiya”nın meneceri kimi geniş tanınıb. 2004-cü ildən 2010-cu ilə qədər o, “Liverpul”u idarə edib və onun rəhbərliyi altında 2004/2005 mövsümündə UEFA Çempionlar Liqasını qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mourinyo “Mançester Yunayted”in oyunçusunu Karvahalın əvəzedicisi kimi görür
05:13
Dünya futbolu

Mourinyo “Mançester Yunayted”in oyunçusunu Karvahalın əvəzedicisi kimi görür

27 yaşlı oyunçunun bazar dəyərinin 35 milyon avro olduğu bildirilir
Qvardiolanın agenti “Əl-Nəsr”in məşqçi ilə maraqlandığını bildirib
04:15
Dünya futbolu

Qvardiolanın agenti “Əl-Nəsr”in məşqçi ilə maraqlandığını bildirib

“Siti” Qvardiolanın mövsümün sonunda klubdan ayrılacağını açıqlayıb
“Barselona” bu yay Bastonini transfer etməyəcək – mənbə
01:54
Dünya futbolu

“Barselona” bu yay Bastonini transfer etməyəcək – mənbə

Ötən mövsüm Bastoni bütün yarışlarda 40 oyun keçirib
“Lans” tarixində ilk dəfə Fransa Kubokunun qalibi olub
01:15
Dünya futbolu

“Lans” tarixində ilk dəfə Fransa Kubokunun qalibi olub - VİDEO

Görüş Sen-Denidəki “Stad de Frans” stadionunda baş tutub
“Atalanta” mövsümü yeddinci yerdə başa vurub
00:54
Dünya futbolu

“Atalanta” mövsümü yeddinci yerdə başa vurub

“Fiorentina” 42 xalla 14-cü yerdədir
“Trabzonspor” 10-cu dəfə Türkiyə Kubokunu qazanıb
22 May 23:54
Dünya futbolu

“Trabzonspor” 10-cu dəfə Türkiyə Kubokunu qazanıb - VİDEO

Final matçı 2:1 hesabı ilə “Trabzonspor”un xeyrinə qurtarıb

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək