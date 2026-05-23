“Panatinaikos” Rafael Benitesin komandadan ayrıldığını açıqlayıb

Yunanıstanın “Panatinaikos” klubu baş məşqçi Rafael Benitesin istefasını elan edib.
İdman.Biz bildirir ki, ispaniyalı məşqçi komandanı 2025-ci ilin oktyabr ayında təhvil alıb.
“Hər şey üçün təşəkkür edirik, cənab. Sizə gələcəkdə uğurlar arzulayırıq”, - deyə “Panatinaikos”un X sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirilib.
Mövsümün sonunda “Panatinaikos” Yunanıstan liqasında 52 xalla dördüncü yeri tutub. Klub turnirin qalibi “AEK Afina”dan 20 xal geri qalıb.
Benites iki İspaniya liqası titulunu və bir UEFA Kubokunu qazandığı “Valensiya”nın meneceri kimi geniş tanınıb. 2004-cü ildən 2010-cu ilə qədər o, “Liverpul”u idarə edib və onun rəhbərliyi altında 2004/2005 mövsümündə UEFA Çempionlar Liqasını qazanıb.