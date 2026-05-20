21 May 2026
AZ

Karvahal Arbeloanı vida yeməyinə dəvət etməyib

Dünya futbolu
Xəbərlər
20 May 2026 23:06
106
Karvahal Arbeloanı vida yeməyinə dəvət etməyib

“Real Madrid”in müdafiəçisi Dani Karvahal baş məşqçi Alvaro Arbeloanı vida yeməyinə dəvət etməyib.

İdman.Biz-in “The Athletic”ə istinadən verdiyi məlumata görə, bir neçə gün əvvəl Karvahalın mövsümün sonunda Madrid klubundan ayrılacağı açıqlanmışdı.

Mənbənin məlumatına görə, “Los Blancos”un kapitanı çərşənbə günü komandanın oyunçuları və bəzi klub işçiləri dəvət olunmuş vida şam yeməyi təşkil edib.

Lakin Arbeloa dəvət siyahısına daxil edilməyib.

Xatırladaq ki, Dani Karvahal demək olar ki, bütün karyerasını “Real Madrid”də keçirib, yeganə istisna müdafiəçinin Almaniyanın “Bayer Leverkuzen” klubunda oynadığı 2012/2013 mövsümü olub.

Madrid klubu cari mövsümün son oyununu 23 mayda “Atletik Bilbao”ya qarşı keçirəcək.

Joze Mourinyonun “Real Madrid”in yeni baş məşqçisi təyin olunacağı gözlənilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şahzadə Uilyam “Aston Villa”nı dəstəkləmək üçün Türkiyədədir
00:10
Dünya futbolu

Şahzadə Uilyam “Aston Villa”nı dəstəkləmək üçün Türkiyədədir

Matçdan əvvəl Uels şahzadəsi komandanı ruhlandırmaq üçün soyunma otağına baş çəkib
Emeri avrokubok finallarında iştiraka görə Ferqyuson, Ançelotti və Mourinyoya çatıb
20 May 23:51
Dünya futbolu

Emeri avrokubok finallarında iştiraka görə Ferqyuson, Ançelotti və Mourinyoya çatıb

Yalnız Covanni Trapattoni daha çox - yeddi dəfə Avropa finalında iştirak edib
“Aston Villa” Avropa Liqasının final matçında ikinci qolu vurub - CANLI
20 May 23:49
Futbol

“Aston Villa” Avropa Liqasının final matçında ikinci qolu vurub - CANLI

Oyunun hakimi fransız Fransua Leteksyedir
“Mançester Yunayted”in yarımmüdafiəçisi Messinin komanda yoldaşı olacaq
20 May 23:22
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in yarımmüdafiəçisi Messinin komanda yoldaşı olacaq

Oyunçu 2022-ci ildə “Real Madrid”dən “Mançester Yunayted”ə keçib
Oliver Kan Manuel Noyerin DÇ-2026-dakı iştirakını tənqid edib
20 May 22:51
Dünya futbolu

Oliver Kan Manuel Noyerin DÇ-2026-dakı iştirakını tənqid edib

2026-cı il dünya çempionatı yayda üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.
“Arsenal” Çempionlar Liqasının finalından sonra çempionluq paradı keçirəcək
20 May 22:36
Dünya futbolu

“Arsenal” Çempionlar Liqasının finalından sonra çempionluq paradı keçirəcək

Çempionlar Liqasının finalı 30 may şənbə günü Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
“Nant” - “Tuluza” oyunu azarkeş insidentinə görə yarımçıq dayandırıldı - VİDEO
18 May 00:41
Dünya futbolu

“Nant” - “Tuluza” oyunu azarkeş insidentinə görə yarımçıq dayandırıldı - VİDEO

Azarkeşlər meydana daxil oldu, futbolçular və məşqçilər paltardəyişmə otağına yollandı