Tufan Sadıqov futboldan uzaqlaşdırılması qərarından şikayət verəcək

20 May 2026 22:21
Moskva vilayətinin “Ximki” komandasının keçmiş investoru, Azərbaycan əsilli Tufan Sadıqov Rusiya Futbol İttifaqının (RFU) Rusiyada futboldan ömürlük uzaqlaşdırılmasına qarşı qərarından İdman Arbitraj Məhkəməsinə (CAS) apellyasiya şikayəti verməyi planlaşdırır.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə futbol agenti Dmitri Selyuk məlumat verib.

“Tufan indi CAS-a gedəcək. “Ximki”nin 700-800 milyon rubl borcu var idi. Bu, hardasa 8 milyon avrodur. Buna görə bir komandanı yüksək liqadan çıxarmalıdırlarmı? Dünya futbolunun 50%-nin 8 milyon avrodan çox borcu var. Və sonra “Ximki”nin bir çox oyunçusu müxtəlif klublara azad agent kimi getdi. Tufan dedi ki, “gəlin onları sataq ki, bütün pulları borcu ödəmək üçün istifadə edə bilsinlər”. Bütün dünyada belə bir vəziyyətdə bir komanda inzibati nəzarət altına alınır, guya buna görə komandanın bankın icazəsi olmadan heç bir transfer etmək hüququ yoxdur. Və onlar işləməyi bacarırlar.

Bu halda, “Ximki” borclarını ödəyər, klub üzdə qalar və bir çoxları “Ximki”də məşq etməyə davam edərdi və Tufan pulu ödəyəcəkdi. Amma Zabolotnının “Spartak” üçün, Farinyanın “Pari NN” üçün, Bakayevin və Rudenkonun “Lokomotiv” üçün azad agent kimi ayrıldığını görürük. Və sair. “Ximki”də bütün borcları ödəmək mümkün idi.

Təəssüf ki, bütün bu zibilin yarısı Tufana yapışdı. O, bu qədər sadəlövhdür. O, işlərlə məşğul idi və müəyyən aspektlərə əhəmiyyət vermirdi. Klubun özü, ümumiyyətlə, Tufan tərəfindən idarə olunmurdu. O, rəsmi sahibi yox, sponsorlardan biri idi. Ona görə də, diskvalifikasiya edildikdə, bu, ədalətsiz idi. Əminəm ki, Rusiya Futbol İttifaqı (RFİ) CAS-dakı işi uduzacaq - onların onu futboldan ömürlük məhrum etmək hüququ yox idi. O, CAS-a müraciət etmək üzrədir. Əgər CAS bunu hərtərəfli araşdırmağa başlasa, zəmanət verə bilərəm ki, RFİ uduzacaq”, - deyə Match TV Selyukdan sitat gətirir.

