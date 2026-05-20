21 May 2026
20 May 2026 22:51
Oliver Kan Manuel Noyerin DÇ-2026-dakı iştirakını tənqid edib

“Bavariya” və Almaniya millisinin keçmiş qapıçısı Oliver Kan Manuel Noyerin Almaniya millisi ilə DÇ-2026-da iştirak etmə ehtimalını tənqid edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 2026-cı il dünya çempionatı yayda üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. Argentina hazırkı dünya çempionudur.

“Əgər Yulian Nagelsmann indi qapıçını əvəz etməyi düşünürsə, bu riskli olar... Əgər Nagelsmann Noyerə dəvət etməyi planlaşdırırsa və sonra zədə səbəbindən oynaya bilmirsə, Baumanna qapıya tam inamını təmin etmək üçün nə deyəcək?

Müəyyən vəziyyətlərdə bu, əlbəttə ki, mümkündür, amma gündən-günə ən yaxşı şəkildə çıxış etmək çətindir. Bədən çox kövrəkdir; sağalması üçün daha çox vaxt lazımdır. Dünya çempionatında yüksək səviyyədə oynamaq Manuel üçün çətin bir sınaq olardı", - Kan Sport1-ə verdiyi müsahibədə bildirib.

