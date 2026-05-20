Konqo millisi Ebola virusu səbəbindən əvvəl təlim-məşq toplanışını ləğv edib

Konqo Demokratik Respublikası millisinin rəsmisi Cerri Kalemo bildirib ki, komanda Ebola epidemiyası səbəbindən DÇ-2026-ya yola düşməzdən əvvəl üç günlük daxili təlim-məşq toplanışını və azarkeşlərlə vidalaşma mərasimini ləğv edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı daha əvvəl Konqo Demokratik Respublikasında və Uqandada Ebola epidemiyasını beynəlxalq narahatlıq doğuran ictimai səhiyyə fövqəladə vəziyyəti elan etmişdi.
“Məşq üç mərhələdə keçirilməli idi: azarkeşlərlə vidalaşdığımız Kinşasada (Konqo Demokratik Respublikasının paytaxtı - red.); Danimarka və Çiliyə qarşı iki yoldaşlıq oyunu keçirdiyimiz Belçika və İspaniyada; və 11 iyunda başlayacaq üçüncü mərhələ ABŞ-ın Hyuston şəhərində. Yalnız bir mərhələ ləğv edilib – Kinşasada”, - ESPN Kalemonun sözlərini sitat gətirib.