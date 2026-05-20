20 May 2026
AZ

Konqo millisi Ebola virusu səbəbindən əvvəl təlim-məşq toplanışını ləğv edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
20 May 2026 22:05
95
Konqo millisi Ebola virusu səbəbindən əvvəl təlim-məşq toplanışını ləğv edib

Konqo Demokratik Respublikası millisinin rəsmisi Cerri Kalemo bildirib ki, komanda Ebola epidemiyası səbəbindən DÇ-2026-ya yola düşməzdən əvvəl üç günlük daxili təlim-məşq toplanışını və azarkeşlərlə vidalaşma mərasimini ləğv edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı daha əvvəl Konqo Demokratik Respublikasında və Uqandada Ebola epidemiyasını beynəlxalq narahatlıq doğuran ictimai səhiyyə fövqəladə vəziyyəti elan etmişdi.

“Məşq üç mərhələdə keçirilməli idi: azarkeşlərlə vidalaşdığımız Kinşasada (Konqo Demokratik Respublikasının paytaxtı - red.); Danimarka və Çiliyə qarşı iki yoldaşlıq oyunu keçirdiyimiz Belçika və İspaniyada; və 11 iyunda başlayacaq üçüncü mərhələ ABŞ-ın Hyuston şəhərində. Yalnız bir mərhələ ləğv edilib – Kinşasada”, - ESPN Kalemonun sözlərini sitat gətirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tufan Sadıqov futboldan uzaqlaşdırılması qərarından şikayət verəcək
22:21
Dünya futbolu

Tufan Sadıqov futboldan uzaqlaşdırılması qərarından şikayət verəcək

İş adamı Tufan Sadıqov ömürlük futbolla bağlı fəaliyyətlərdən uzaqlaşdırılıb
Dembele Çempionlar Liqasının finalında oynayacağını təsdiqləyib
21:50
Dünya futbolu

Dembele Çempionlar Liqasının finalında oynayacağını təsdiqləyib

Bu mövsüm Dembele bütün yarışlarda 39 oyun keçirib
Məhəmməd Salah “Enfild”dən vida FOTOSUNU paylaşıb
21:34
Dünya futbolu

Məhəmməd Salah “Enfild”dən vida FOTOSUNU paylaşıb

Salah 2017-ci ildən “Liverpul”da oynayır
Premyerliqadan düşən “Börnli”nin gəliri “Barselona”dan çox olacaq
19:48
Futbol

Premyerliqadan düşən “Börnli”nin gəliri “Barselona”dan çox olacaq

Aşağı diviziona düşən klublar kompensasiya alırlar
UEFA Dünya və Avropa çempionatlarının seçmə turnirlərinin strukturunu dəyişdirəcək
19:32
Dünya futbolu

UEFA Dünya və Avropa çempionatlarının seçmə turnirlərinin strukturunu dəyişdirəcək

Dünya və Avropa çempionatlarına ev sahibliyi edənlər birbaşa yarışın əsas mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar
Mourinyo “Real”la 2029-cu ilə qədər müqavilə imzalayıb - Romano
19:02
Dünya futbolu

Mourinyo “Real”la 2029-cu ilə qədər müqavilə imzalayıb - Romano

Mourinyonun gələn həftə Madridə gələcəyi bildirilir

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
“Nant” - “Tuluza” oyunu azarkeş insidentinə görə yarımçıq dayandırıldı - VİDEO
18 May 00:41
Dünya futbolu

“Nant” - “Tuluza” oyunu azarkeş insidentinə görə yarımçıq dayandırıldı - VİDEO

Azarkeşlər meydana daxil oldu, futbolçular və məşqçilər paltardəyişmə otağına yollandı