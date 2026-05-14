14 May 2026
“Arsenal”ın əməkdaşları Çempionlar Liqasının finalına səfər xərclərinə görə qəzəbləniblər

14 May 2026 08:07
Londonun “Arsenal” klubunun bəzi əməkdaşları Çempionlar Liqası finalının səyahət təşkilindən narazıdırlar.

İdman.Biz-in “The Telegraph”a istinadən verdiyi məlumata görə, klubun işçilərindən turnirin həlledici matçının 30 mayda keçiriləcəyi Budapeştə çarter reysi üçün təxminən 1030 avro ödəmələri tələb olunur.

Matçın təşkilində iştirak etməyən işçilərə finala pulsuz biletlər veriləcək, lakin onlar öz səyahət xərclərini ödəməlidirlər. Klub işçilərinə öz səyahətlərini təşkil etmək səlahiyyəti verib, lakin işçilərin komandanın və işçilərin potensial çempionat paradına vaxtında Londona qayıtmasını təmin etmək üçün yenə də çarter reysindən istifadə etmələri tələb oluna bilər.

“Arsenal”ın yanaşmasının PSJ-nin mövqeyindən fərqli olduğu qeyd olunur. Çempionlar Liqasının finalına da çıxan Fransa klubu işçilərin biletlərini və səyahət xərclərini tam ödəmək qərarına gəlib.

“Arsenal” uçuşun qiymətinin klub tərəfindən müəyyən edilmədiyini vurğulayıb. Mənbənin məlumatına görə, işçilərin təxminən üçdə biri artıq təklif olunan şərtlərlə razılaşıb.

