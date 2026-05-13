“Sevilya” geridönüşlə qalib gələrək “Atletiko” ilə aradakı fərqi qoruyub - VİDEO

İspaniya La Liqasının 36-cı turunun “Vilyarreal” və “Sevilya” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun “Estadio Céramica” stadionunda (Vilyarreal, İspaniya) baş tutub. Qonaq komanda 3:2 hesablı qələbəni qeyd edib.
“Vilyarreal”ın hücumçusu Gerar Moreno matçın ilk qolunu 13-cü dəqiqədə vurub. 20-ci dəqiqədə hücumçu Jorj Mikautadze ev sahibi komandanın üstünlüyünü ikiqat artırıb. 36-cı dəqiqədə “Sevilya”nın müdafiəçisi Oso bir qol vurub və ilk hissəyə artırılmış vaxtda Kike Salas hesabı bərabərləşdirib. 72-ci dəqiqədə “Sevilya”nın hücumçusu Akor Adams hesabı 3:2 edib.
İspaniya liqasında 36 oyundan sonra “Vilyarreal”ın 69 xalı var və turnir cədvəlində üçüncü yerdədir. Komanda sona iki tur qalmış “Atletiko Madrid”i üç xal qabaqlayır. “Sevilya” 43 xalla 10-cu yerdədir.
İspaniya La Liqasının 36-cı turunun “Espanyol” və “Atletik Bilbao” komandaları arasında keçirilən oyun da başa çatıb. Matç “Estadio Cornella-El Prat” stadionunda (Barselona, İspaniya) baş tutub. Ev sahibi komandanın oyunçuları 2:0 hesablı qələbəni qeyd ediblər.
“Espanyol”un hücumçusu Pere Milya matçın ilk qolunu 69-cu dəqiqədə vurub. 90+2-ci dəqiqədə ev sahibi komandanın hücumçusu Kike komandasının üstünlüyünü ikiqat artırıb.
İspaniya liqasında 36 oyundan sonra “Atletik Bilbao” 44 xalla turnir cədvəlində doqquzuncu yerdədir. “Espanyol” isə 42 xalla 13-cü yerdədir.