14 May 2026
AZ

“Sevilya” geridönüşlə qalib gələrək “Atletiko” ilə aradakı fərqi qoruyub - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 May 2026 23:29
115
“Sevilya” geridönüşlə qalib gələrək “Atletiko” ilə aradakı fərqi qoruyub

İspaniya La Liqasının 36-cı turunun “Vilyarreal” və “Sevilya” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun “Estadio Céramica” stadionunda (Vilyarreal, İspaniya) baş tutub. Qonaq komanda 3:2 hesablı qələbəni qeyd edib.

“Vilyarreal”ın hücumçusu Gerar Moreno matçın ilk qolunu 13-cü dəqiqədə vurub. 20-ci dəqiqədə hücumçu Jorj Mikautadze ev sahibi komandanın üstünlüyünü ikiqat artırıb. 36-cı dəqiqədə “Sevilya”nın müdafiəçisi Oso bir qol vurub və ilk hissəyə artırılmış vaxtda Kike Salas hesabı bərabərləşdirib. 72-ci dəqiqədə “Sevilya”nın hücumçusu Akor Adams hesabı 3:2 edib.

İspaniya liqasında 36 oyundan sonra “Vilyarreal”ın 69 xalı var və turnir cədvəlində üçüncü yerdədir. Komanda sona iki tur qalmış “Atletiko Madrid”i üç xal qabaqlayır. “Sevilya” 43 xalla 10-cu yerdədir.

İspaniya La Liqasının 36-cı turunun “Espanyol” və “Atletik Bilbao” komandaları arasında keçirilən oyun da başa çatıb. Matç “Estadio Cornella-El Prat” stadionunda (Barselona, İspaniya) baş tutub. Ev sahibi komandanın oyunçuları 2:0 hesablı qələbəni qeyd ediblər.

“Espanyol”un hücumçusu Pere Milya matçın ilk qolunu 69-cu dəqiqədə vurub. 90+2-ci dəqiqədə ev sahibi komandanın hücumçusu Kike komandasının üstünlüyünü ikiqat artırıb.

İspaniya liqasında 36 oyundan sonra “Atletik Bilbao” 44 xalla turnir cədvəlində doqquzuncu yerdədir. “Espanyol” isə 42 xalla 13-cü yerdədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Əl-Hilal” Levandovskiyə illik 90 milyon avroluq müqavilə təklif edib
13 May 23:59
Dünya futbolu

“Əl-Hilal” Levandovskiyə illik 90 milyon avroluq müqavilə təklif edib

Levandovski 2022-ci ilin yayından bəri “Barselona”da oynayır
“Vulverhempton”un oyunçusu “Atletiko”ya keçmək istəyir
13 May 22:13
Dünya futbolu

“Vulverhempton”un oyunçusu “Atletiko”ya keçmək istəyir

“Lids”, “Atalanta” və “Qalatasaray” da yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır
“Lion” Avropa yarışlarından kənarlaşdırıla bilər
13 May 21:49
Dünya futbolu

“Lion” Avropa yarışlarından kənarlaşdırıla bilər

33 Liqa 1 oyunundan sonra “Lion” 60 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
Ançelotti Tiaqo Silvanın Braziliya millisinin tərkibində DÇ-2026-da iştirakını təsdiqləyib
13 May 21:17
Dünya futbolu

Ançelotti Tiaqo Silvanın Braziliya millisinin tərkibində DÇ-2026-da iştirakını təsdiqləyib

Braziliya C qrupunda Mərakeş, Haiti və Şotlandiya ilə oynayacaq
İnfantino DÇ-2026 biletlərinin yüksək qiymətlərini şərh edib
13 May 20:08
Dünya futbolu

İnfantino DÇ-2026 biletlərinin yüksək qiymətlərini şərh edib

İnfantino ABŞ-da rəsmi olaraq icazə verilən biletlərin təkrar satışı məsələsinə toxunub
PSJ Federiko Valverde ilə maraqlanır
13 May 19:23
Dünya futbolu

PSJ Federiko Valverde ilə maraqlanır

Valverde bu mövsüm bütün yarışlarda 48 oyun keçirib

Ən çox oxunanlar

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:54
Futbol

Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Berqamo təmsilçisi A Seriyasının 36-cı turunda səfərdən üç xalla ayrılıb
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər
Güləşçilərimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
11 May 19:21
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

U-17 Avropa çempionatı mayın 17-də yekunlaşacaq