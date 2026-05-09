9 May 2026
AZ

“Sanderlend” “Mançester Yunayted”in qələbə seriyasına son qoyub

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 May 2026 21:10
105
“Sanderlend” “Mançester Yunayted”in qələbə seriyasına son qoyub

İngiltərə Premyer Liqasının 36-cı turunda “Mançester Yunayted” və “Sanderlend” komandaları arasında oyun 0:0 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, bununla “qara pişiklər” “qırmızı şeytanlar”ın ardıcıl üç Premyer Liqa qələbə seriyasına son qoyublar.

“Mançester Yunayted” daha əvvəl “Çelsi”ni (1:0), “Brentford”u (2:1) və “Liverpul”u (3:2) məğlub etmişdi.

Bu oyundan sonra “Sanderlend” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 48 xalla 12-ci, “"Mançester Yunayted” isə 65 xalla üçüncü yerdədir

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

La Liqa: “Sevilya” evdə “Espanyol”a qalib gəlib
20:44
Dünya futbolu

La Liqa: “Sevilya” evdə “Espanyol”a qalib gəlib - YENİLƏNİR

“Espanyol”un aktivində 39 xal var və turnir cədvəlində 15-ci yerdədir
“Mançester Yunayted” heç-heçə edərək üçüncü yer uğrunda mübarizəni növbəti tura keçirdi
20:37
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” heç-heçə edərək üçüncü yer uğrunda mübarizəni növbəti tura keçirdi - YENİLƏNİR + VİDEO

“Mançester Yunayted” 65 xalla üçüncü yerdədir
Bundesliqa: “RB Leypsiq” qələbə qazanaraq üçüncü yeri təmin edib
19:55
Dünya futbolu

Bundesliqa: “RB Leypsiq” qələbə qazanaraq üçüncü yeri təmin edib

“RB Leypsiq” 65 xalla Bundesliqanın turnir cədvəlində üçüncüdür
Slotun rəhbərliyi altında “Liverpul” “Çelsi”yə yalnız bir oyunda qalib gəlib
19:46
Dünya futbolu

Slotun rəhbərliyi altında “Liverpul” “Çelsi”yə yalnız bir oyunda qalib gəlib

Mersisaydlılar 59 xalla Premyer Liqa turnir cədvəlində dördüncü yerdədirlər
A Seriyası: “Udineze” səfərdə “Kalyari”ni məğlub edib
19:31
Dünya futbolu

A Seriyası: “Udineze” səfərdə “Kalyari”ni məğlub edib

“Udineze” 50 xal qazanaraq A Seriyasının turnir cədvəlində doqquzuncu yerə yüksəlib
“Real”ın məşqi zamanı Kurtua Mbappeni zədələyə bilərmiş
19:25
Dünya futbolu

“Real”ın məşqi zamanı Kurtua Mbappeni zədələyə bilərmiş

Məşq zamanı zamanı belçikalı qapıçı topu geri almağa çalışarkən az qala hücumçunun üzünə təpik vuracaqmış

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar
8 May 01:03
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şaxtyor Donetsk” ikinci oyunda da “Kristal Palas”a məğlub olub