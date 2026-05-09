“Sanderlend” “Mançester Yunayted”in qələbə seriyasına son qoyub

İngiltərə Premyer Liqasının 36-cı turunda “Mançester Yunayted” və “Sanderlend” komandaları arasında oyun 0:0 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, bununla “qara pişiklər” “qırmızı şeytanlar”ın ardıcıl üç Premyer Liqa qələbə seriyasına son qoyublar.
“Mançester Yunayted” daha əvvəl “Çelsi”ni (1:0), “Brentford”u (2:1) və “Liverpul”u (3:2) məğlub etmişdi.
Bu oyundan sonra “Sanderlend” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 48 xalla 12-ci, “"Mançester Yunayted” isə 65 xalla üçüncü yerdədir