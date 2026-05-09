9 May 2026
AZ

Slotun rəhbərliyi altında “Liverpul” “Çelsi”yə yalnız bir oyunda qalib gəlib

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 May 2026 19:46
66
Slotun rəhbərliyi altında “Liverpul” “Çelsi”yə yalnız bir oyunda qalib gəlib

“Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot “Çelsi”yə qarşı keçirdiyi dörd oyundan yalnız birində qələbə qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün, 9 mayda, mersisaydlılar paytaxt klubu ilə 1:1 hesablı heç-heçə ediblər.

“Liverpul”un "Slot"un rəhbərliyi altında “Çelsi”yə qarşı son qələbəsi 20 oktyabr 2024-cü ildə olub və o zaman onlar 2:1 hesablı qələbə qazanıblar. Bu qələbədən və bugünkü heç-heçədən əlavə, “Liverpul” Slotun rəhbərliyi altında iki oyunda da məğlub olub: 1:2 və 1:3.

İngiltərə Premyer Liqasında 36 oyundan sonra mersisaydlılar 59 xalla Premyer Liqa turnir cədvəlində dördüncü yerdədirlər. “Göylər” isə 49 xal qazanaraq doqquzuncu yerdədirlər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bundesliqa: “RB Leypsiq” qələbə qazanaraq üçüncü yeri təmin edib
19:55
Dünya futbolu

Bundesliqa: “RB Leypsiq” qələbə qazanaraq üçüncü yeri təmin edib

“RB Leypsiq” 65 xalla Bundesliqanın turnir cədvəlində üçüncüdür
A Seriyası: “Udineze” səfərdə “Kalyari”ni məğlub edib
19:31
Dünya futbolu

A Seriyası: “Udineze” səfərdə “Kalyari”ni məğlub edib

“Udineze” 50 xal qazanaraq A Seriyasının turnir cədvəlində doqquzuncu yerə yüksəlib
“Real”ın məşqi zamanı Kurtua Mbappeni zədələyə bilərmiş
19:25
Dünya futbolu

“Real”ın məşqi zamanı Kurtua Mbappeni zədələyə bilərmiş

Məşq zamanı zamanı belçikalı qapıçı topu geri almağa çalışarkən az qala hücumçunun üzünə təpik vuracaqmış
La Liqa: “Elçe” evdə “Alaves”lə heç-heçə edib
19:02
Dünya futbolu

La Liqa: “Elçe” evdə “Alaves”lə heç-heçə edib

“Alaves” (37 xal) 19-cu yerdən 18-ci yerə yüksəlib
İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” və “Çelsi”dən gərgin heç-heçə - VİDEO
17:46
Dünya futbolu

İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” və “Çelsi”dən gərgin heç-heçə - VİDEO

“Liverpul” turnir cədvəlində dördüncü, “Çelsi” isə doqquzuncu pillədə qərarlaşıb
Co Koul: “Çelsi”nin xilası Mourinyonun əlindədir”
16:34
Dünya futbolu

Co Koul: “Çelsi”nin xilası Mourinyonun əlindədir”

O bildirib ki, Mourinyoya klubun tam idarəçiliyi verilməlidir

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar
8 May 01:03
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şaxtyor Donetsk” ikinci oyunda da “Kristal Palas”a məğlub olub