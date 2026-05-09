Slotun rəhbərliyi altında “Liverpul” “Çelsi”yə yalnız bir oyunda qalib gəlib

“Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot “Çelsi”yə qarşı keçirdiyi dörd oyundan yalnız birində qələbə qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün, 9 mayda, mersisaydlılar paytaxt klubu ilə 1:1 hesablı heç-heçə ediblər.
“Liverpul”un "Slot"un rəhbərliyi altında “Çelsi”yə qarşı son qələbəsi 20 oktyabr 2024-cü ildə olub və o zaman onlar 2:1 hesablı qələbə qazanıblar. Bu qələbədən və bugünkü heç-heçədən əlavə, “Liverpul” Slotun rəhbərliyi altında iki oyunda da məğlub olub: 1:2 və 1:3.
İngiltərə Premyer Liqasında 36 oyundan sonra mersisaydlılar 59 xalla Premyer Liqa turnir cədvəlində dördüncü yerdədirlər. “Göylər” isə 49 xal qazanaraq doqquzuncu yerdədirlər.