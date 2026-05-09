9 May 2026
AZ

“Real”ın məşqi zamanı Kurtua Mbappeni zədələyə bilərmiş

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 May 2026 19:25
92
“Real”ın məşqi zamanı Kurtua Mbappeni zədələyə bilərmiş

“Real Madrid”in qapıçısı Tibo Kurtua İspaniya La Liqasının 35-ci turunda “Barselona” ilə oyuna hazırlıq zamanı komanda yoldaşı Kilian Mbappeni az qala zədələyəcəkdi.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar mayın 10-u, bazar günü Barselonadakı “Kamp Nou” stadionunda oynayacaqlar.

Məşq zamanı zamanı belçikalı qapıçı topu geri almağa çalışarkən az qala hücumçunun üzünə təpik vuracaqmış. Fransız oyunçu zərbədən yayınmağı bacarıb.

Daha əvvəl “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde “Los Blancos”un məşqi zamanı kəllə-beyin travması almışdı. Medianın məlumatına görə, uruqvaylı futbolçu komanda yoldaşı Orelyen Tçuameni ilə dalaşıb. “Real Madrid” daha sonra hər iki oyunçunu 500 min avro cərimələyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bundesliqa: “RB Leypsiq” qələbə qazanaraq üçüncü yeri təmin edib
19:55
Dünya futbolu

Bundesliqa: “RB Leypsiq” qələbə qazanaraq üçüncü yeri təmin edib

“RB Leypsiq” 65 xalla Bundesliqanın turnir cədvəlində üçüncüdür
Slotun rəhbərliyi altında “Liverpul” “Çelsi”yə yalnız bir oyunda qalib gəlib
19:46
Dünya futbolu

Slotun rəhbərliyi altında “Liverpul” “Çelsi”yə yalnız bir oyunda qalib gəlib

Mersisaydlılar 59 xalla Premyer Liqa turnir cədvəlində dördüncü yerdədirlər
A Seriyası: “Udineze” səfərdə “Kalyari”ni məğlub edib
19:31
Dünya futbolu

A Seriyası: “Udineze” səfərdə “Kalyari”ni məğlub edib

“Udineze” 50 xal qazanaraq A Seriyasının turnir cədvəlində doqquzuncu yerə yüksəlib
La Liqa: “Elçe” evdə “Alaves”lə heç-heçə edib
19:02
Dünya futbolu

La Liqa: “Elçe” evdə “Alaves”lə heç-heçə edib

“Alaves” (37 xal) 19-cu yerdən 18-ci yerə yüksəlib
İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” və “Çelsi”dən gərgin heç-heçə - VİDEO
17:46
Dünya futbolu

İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” və “Çelsi”dən gərgin heç-heçə - VİDEO

“Liverpul” turnir cədvəlində dördüncü, “Çelsi” isə doqquzuncu pillədə qərarlaşıb
Co Koul: “Çelsi”nin xilası Mourinyonun əlindədir”
16:34
Dünya futbolu

Co Koul: “Çelsi”nin xilası Mourinyonun əlindədir”

O bildirib ki, Mourinyoya klubun tam idarəçiliyi verilməlidir

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar
8 May 01:03
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şaxtyor Donetsk” ikinci oyunda da “Kristal Palas”a məğlub olub