İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” və “Çelsi”dən gərgin heç-heçə - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 36-cı turunun mərkəzi qarşılaşmalarından biri keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Liverpul” doğma meydanda “Çelsi”ni qəbul edib.
Görüşdə hesabı erkən qolla meydan sahibləri açıblar. Matçın 6-cı dəqiqəsində Rayan Qravenberk fərqlənərək komandasını hesabda önə keçirib.
London təmsilçisi isə 35-ci dəqiqədə cavab qolunu vurub. Enzo Fernandesin dəqiq zərbəsi hesabı bərabərləşdirib - 1:1.
Qarşılaşmanın qalan hissəsində hesab dəyişməyib və komandalar meydandan hərəyə bir xalla ayrılıblar.
Qeyd edək ki, bu heç-heçədən sonra “Liverpul” turnir cədvəlində dördüncü, “Çelsi” isə doqquzuncu pillədə qərarlaşıb.