9 May 2026
AZ

İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” və “Çelsi”dən gərgin heç-heçə - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 May 2026 17:46
95
İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” və “Çelsi”dən gərgin heç-heçə - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 36-cı turunun mərkəzi qarşılaşmalarından biri keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Liverpul” doğma meydanda “Çelsi”ni qəbul edib.

Görüşdə hesabı erkən qolla meydan sahibləri açıblar. Matçın 6-cı dəqiqəsində Rayan Qravenberk fərqlənərək komandasını hesabda önə keçirib.

London təmsilçisi isə 35-ci dəqiqədə cavab qolunu vurub. Enzo Fernandesin dəqiq zərbəsi hesabı bərabərləşdirib - 1:1.

Qarşılaşmanın qalan hissəsində hesab dəyişməyib və komandalar meydandan hərəyə bir xalla ayrılıblar.

Qeyd edək ki, bu heç-heçədən sonra “Liverpul” turnir cədvəlində dördüncü, “Çelsi” isə doqquzuncu pillədə qərarlaşıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Co Koul: “Çelsi”nin xilası Mourinyonun əlindədir”
16:34
Dünya futbolu

Co Koul: “Çelsi”nin xilası Mourinyonun əlindədir”

O bildirib ki, Mourinyoya klubun tam idarəçiliyi verilməlidir
A Seriyası: “Yuventus”, “Roma” və “Komo” Çempionlar Liqası uğrunda mübarizəni davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:14
Dünya futbolu

A Seriyası: “Yuventus”, “Roma” və “Komo” Çempionlar Liqası uğrunda mübarizəni davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

“İnter”in vaxtından əvvəl İtaliya çempionu olmasından sonra çempionatda əsas intriqa avrokuboklar uğrunda mübarizəyə yönəlib
Pedro “Latsio”dan ayrılır
15:34
Dünya futbolu

Pedro “Latsio”dan ayrılır

O, yaxın günlərdə klubdan ayrılaraq vətəninə yollanacaq
Son “El-Klasiko”: “Barselona” çempionluğun bir addımlığında, “Real” böhran yaşayır - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:14
Dünya futbolu

Son “El-Klasiko”: “Barselona” çempionluğun bir addımlığında, “Real” böhran yaşayır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İspaniya La Liqasında 35-ci turun oyunları keçirilir
İPL: “Arsenal” liderliyi qoruyur, “Mançester Siti” təqibi davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI
12:58
Dünya futbolu

İPL: “Arsenal” liderliyi qoruyur, “Mançester Siti” təqibi davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Finişə üç tur qalmış İngiltərədə çempionluq yarışı həlledici mərhələyə daxil olur
“Marsel” düşərgəsində intizamsızlıq: Futbolçuların hərəkəti gündəm oldu
11:57
Dünya futbolu

“Marsel” düşərgəsində intizamsızlıq: Futbolçuların hərəkəti gündəm oldu

Oyunçuların hərəkəti klub əməkdaşlarını təəccübləndirib

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar
8 May 01:03
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şaxtyor Donetsk” ikinci oyunda da “Kristal Palas”a məğlub olub