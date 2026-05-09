A Seriyası: “Yuventus”, “Roma” və “Komo” Çempionlar Liqası uğrunda mübarizəni davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İtaliya futbol çempionatında 36-cı turun oyunları keçirilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, A Seriyasının çempionu artıq bəllidir: “İnter” “Parma” üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanaraq mövsümün başa çatmasına üç tur qalmış İtaliya çempionluğunu rəsmən təmin edib.
Buna görə də mövsümün son bölümündə əsas diqqət Çempionlar Liqasına vəsiqə uğrunda mübarizəyə yönəlib. “Napoli” və “Milan” hazırda ikinci və üçüncü pillələrdə qərarlaşsalar da, əsas avrokuboka vəsiqə məsələsi hələ də tam dəqiqləşməyib. Xüsusilə dördüncü yer uğrunda rəqabət çox gərgindir: “Yuventus”un hesabında 65 xal var, “Roma” ondan cəmi bir xal geri qalır. 62 xal toplayan “Komo” da Çempionlar Liqasına vəsiqə uğrunda mübarizəni davam etdirir.
“Leççe” - “Yuventus”
“Yuventus” “Leççe” ilə keçiriləcək səfər matçına dördüncü pillədə çıxır. Luçano Spallettinin komandası üçün bu oyunda xal itkisi yolverilməzdir. Çünki “Roma” artıq onlardan cəmi bir xal geri qalır, “Komo” isə yaxın təqibçilər sırasında yer alır. Turin klubu üçün mövsümün son bölümü təkcə nəticə qazanmaq deyil, həm də Çempionlar Liqasına vəsiqəni qorumaq baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.
“Leççe” isə fərqli məqsəd uğrunda mübarizə aparır. Komanda 32 xalla 17-ci pillədə qərarlaşıb və düşmə zonasındakı “Kremoneze”ni dörd xal qabaqlayır. “Piza” üzərində 2:1 hesablı qələbə vəziyyəti bir qədər yaxşılaşdırsa da, A Seriyasında qalmaq məsələsi hələ tam həllini tapmayıb.
“Yuventus”un matç üçün heyətində Duşan Vlahoviç, Kenan Yıldız, Kefren Türam, Fransişku Konseysau və Conatan Devid yer alıb. Spalletti Vlahoviçin start heyətində meydana çıxa biləcəyini açıqlayıb. Zədəli Xuan Kabal və Arkadiuş Milik isə komandaya kömək edə bilməyəcək.
“Parma” - “Roma”
“Roma” Parmaya Çempionlar Liqasına vəsiqə uğrunda əsas namizədlərdən biri kimi yollanır. Romalılar 64 xal toplayaraq “Yuventus”dan cəmi bir xal geri qalırlar. “Fiorentina” üzərində 4:0 hesablı böyük qələbədən sonra Can Pyero Qasperinin komandası ilk dördlük uğrunda mübarizədə əlavə motivasiya qazanıb.
“Parma” 42 xalla 13-cü pillədədir və artıq elitada qalmaq uğrunda ciddi təzyiq hiss etmir. Buna baxmayaraq, motivasiyalı “Roma”ya qarşı ev oyunu komanda üçün əhəmiyyət daşıyır, çünki onlar mövsümü azarkeşləri önündə layiqli şəkildə başa vurmağa çalışacaqlar.
“Roma”da kadr problemləri qalmaqdadır. Evan Ferqyuson, Lorenzo Pelleqrini, Brayan Saraqosa və Artem Dovbik hələ də zədəlidirlər. Stefan Əl-Şaaravi və ehtiyat qapıçı Pyerciluici Qollini isə kiçik əzələ problemlərinə görə komandadan ayrı məşq ediblər, lakin onların matçın iştirak ərizəsinə salınması tam istisna edilmir.
“Verona” - “Komo”
“Komo” mövsümün əsas sensasiyalarından birinə çevrilib. Sesk Fabreqasın komandası 62 xal toplayaraq altıncı pillədə qərarlaşıb və Çempionlar Liqasına vəsiqə uğrunda mübarizəni davam etdirir. “Napoli” ilə heç-heçədən sonra “Komo” ilk dördlük şansını qoruyub saxlayıb, artıq A Seriyasını tərk etdiyi dəqiqləşən “Verona”ya qarşı oyun isə rəqiblərə təzyiqi artırmaq üçün vacib imkan kimi görünür.
“Verona” 20 xalla 19-cu pillədədir və artıq A Seriyasındakı yerini itirib. Bununla belə, komanda ötən turda “Yuventus”dan xal almağı bacarıb və 1:1 hesablı heç-heçə ilə göstərib ki, aşağı liqaya düşməsinə baxmayaraq, mövsümü sadəcə formal şəkildə başa vurmaq niyyətində deyil.
“Komo”nun heyətində zədəlilər siyahısında yalnız Ceyden Addai qalır, müdafiəçi Hakobo Ramon isə cəzalı olduğuna görə oyunu buraxacaq. “Verona”da isə vəziyyət daha ağırdır, çünki bir sıra əsas futbolçular komandaya kömək edə bilməyəcək.
A Seriyasının 36-cı turunun təqvimi (Bakı vaxtı ilə)
8 may
“Torino” - “Sassuolo” - 2:1
9 may
“Kalyari” - “Udineze” - 17:00
“Latsio” - “İnter” - 20:00
“Leççe” - “Yuventus” - 22:45
10 may
“Verona” - “Komo” - 14:30
“Kremoneze” - “Piza” - 17:00
“Fiorentina” - “Cenoa” - 17:00
“Parma” - “Roma” - 20:00
“Milan” - “Atalanta” - 22:45
11 may
“Napoli” - “Bolonya” - 22:45
36-cı turun əsas oyunları öncəsi A Seriyasının turnir cədvəli
1. “İnter” - 82
2. “Napoli” - 70
3. “Milan” - 67
4. “Yuventus” - 65
5. “Roma” - 64
6. “Komo” - 62
7. “Atalanta” - 55
8. “Latsio” - 51
9. “Bolonya” - 49
10. “Sassuolo” - 49
11. “Udineze” - 47
12. “Torino” - 44
13. “Parma” - 42
14. “Cenoa” - 40
15. “Fiorentina” - 37
16. “Kalyari” - 37
17. “Leççe” - 32
18. “Kremoneze” - 28
19. “Verona” - 20
20. “Piza” - 18.