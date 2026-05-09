9 May 2026
AZ

Pedro “Latsio”dan ayrılır

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 May 2026 15:34
183
Pedro “Latsio”dan ayrılır

"Latsio"nun ispaniyalı ulduzu Pedro Rodriges İtaliya klubunu tərk etməyə hazırlaşır.

İdman.Biz xəbər verir ki, onun klubdakı gələcəyi hələlik qeyri-müəyyən olaraq qalır.

Məlumata görə, futbolçu yaxın günlərdə İspaniyaya yollanacaq. O, peşəkar karyerasını davam etdirib-etdirməyəcəyi ilə bağlı yekun qərarını məhz orada, ailəsi və yaxınları ilə məsləhətləşdikdən sonra verəcək.

Artıq vida hazırlıqlarına başlayan Pedro komanda yoldaşlarını və klubun inzibatı heyətini xüsusi mərasimə dəvət edib. Vida gecəsinin təqvimi də bəllidir: tədbirin "Roma" ilə keçiriləcək gərgin derbi qarşılaşması və "Piza" ilə oyun arasındakı müddətdə baş tutacağı gözlənilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Co Koul: “Çelsi”nin xilası Mourinyonun əlindədir”
16:34
Dünya futbolu

Co Koul: “Çelsi”nin xilası Mourinyonun əlindədir”

O bildirib ki, Mourinyoya klubun tam idarəçiliyi verilməlidir
A Seriyası: “Yuventus”, “Roma” və “Komo” Çempionlar Liqası uğrunda mübarizəni davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:14
Dünya futbolu

A Seriyası: “Yuventus”, “Roma” və “Komo” Çempionlar Liqası uğrunda mübarizəni davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

“İnter”in vaxtından əvvəl İtaliya çempionu olmasından sonra çempionatda əsas intriqa avrokuboklar uğrunda mübarizəyə yönəlib
Son “El-Klasiko”: “Barselona” çempionluğun bir addımlığında, “Real” böhran yaşayır - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:14
Dünya futbolu

Son “El-Klasiko”: “Barselona” çempionluğun bir addımlığında, “Real” böhran yaşayır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İspaniya La Liqasında 35-ci turun oyunları keçirilir
İPL: “Arsenal” liderliyi qoruyur, “Mançester Siti” təqibi davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI
12:58
Dünya futbolu

İPL: “Arsenal” liderliyi qoruyur, “Mançester Siti” təqibi davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Finişə üç tur qalmış İngiltərədə çempionluq yarışı həlledici mərhələyə daxil olur
“Marsel” düşərgəsində intizamsızlıq: Futbolçuların hərəkəti gündəm oldu
11:57
Dünya futbolu

“Marsel” düşərgəsində intizamsızlıq: Futbolçuların hərəkəti gündəm oldu

Oyunçuların hərəkəti klub əməkdaşlarını təəccübləndirib
“Sauthempton” rəqibin məşqini izləməkdə ittiham olunur
11:18
Dünya futbolu

“Sauthempton” rəqibin məşqini izləməkdə ittiham olunur

Matçdan 72 saat əvvəl rəqibin məşqini izləmək qadağandır

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar
8 May 01:03
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şaxtyor Donetsk” ikinci oyunda da “Kristal Palas”a məğlub olub