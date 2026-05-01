1 May 2026
Qvardiola Çempionlar Liqasının yarımfinal oyunlarının nəticələrini dəyərləndirib

Qvardiola Çempionlar Liqasının yarımfinal oyunlarının nəticələrini dəyərləndirib

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Xosep Qvardiola bu mövsüm Çempionlar Liqasının ilk yarımfinal oyunlarının nəticələrini şərh edib.

Yarımfinalda PSJ “Bavariya” (5:4), “Atletiko Madrid” isə “Arsenal”la (1:1) qarşılaşıb.

"Futbol hər yerdə gözəldir. Yaxşı oyun idi (PSJ - Bavariya), əla idi! Növbəti gün “Atletiko” – “Arsenal” oyunu oldu, fərqli bir üslub, eyni zamanda çox yaxşı oldu. Futbol həqiqətən də gözəldir!”, - deyə Fabrizio Romano Qvardiolanın dediyi sözləri sitat gətirir.

Hazırkı Çempionlar Liqasının qalibi PSJ-dir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Noyerin “Bavariya” ilə müqaviləsinin uzadılması şərtləri açıqlanıb
19:18
Dünya futbolu

Noyerin “Bavariya” ilə müqaviləsinin uzadılması şərtləri açıqlanıb

Bu mövsüm 35 matçda Noyer 38 qol buraxıb
“Real Madrid”in baş məşqçisi vəzifəsinə yeni namizəd açıqlanıb
19:03
Dünya futbolu

“Real Madrid”in baş məşqçisi vəzifəsinə yeni namizəd açıqlanıb

Nagelsmann özü “Real Madrid”də işləmək perspektivinə müsbət yanaşır
“Mançester Yunayted” Lyuk Şounun yerinə “Vest Hem”dən oyunçu gətirir
18:47
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” Lyuk Şounun yerinə “Vest Hem”dən oyunçu gətirir

Bu mövsüm Diuf bütün yarışlarda 30 oyunda iştirak edib
Flik “Barselona”nı “Bavariya” səviyyəsinə çatdıracağına söz verdi
17:57
Futbol

Flik “Barselona”nı “Bavariya” səviyyəsinə çatdıracağına söz verdi

Alman mütəxəssis “Osasuna” ilə matçdan əvvəl rotasiya səhvinə yol verməyəcəyini bildirib
Maradonanın tarixi forması hərraca çıxarılır - FOTO
17:49
Futbol

Maradonanın tarixi forması hərraca çıxarılır - FOTO

Belçikalı qapıçı əfsanəvi futbolçunun formasını 1 milyondan baha qiymətə satır
Kral klubu ulduz qapıçısı ilə yollarını ayırır
17:23
Futbol

Kral klubu ulduz qapıçısı ilə yollarını ayırır

“Real Madrid” ukraynalı qolkiperi yayda satmaq qərarına gəlib

Ən çox oxunanlar

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq