1 May 2026
“Barselona” Bastoninin yerinə braziliyalı müdafiəçini ala bilər

30 Aprel 2026 23:39
“Barselona” Bastoninin yerinə braziliyalı müdafiəçini ala bilər

“Real Betis”in mərkəz müdafiəçisi Natan “Barselona”ya “İnter”in oyunçusu Alessandro Bastoniyə alternativ olaraq təklif olunub.

İdman.Biz-in “Mundo Deportivo”ya istinadən məlumatına görə, Kataloniya klubu daxilində ümumi bir fikir birliyi var ki, gələn mövsümün əvvəlində gücləndirməli olduqları mövqelərdən biri sol ayaqlı mərkəz müdafiəçisidir.

Bastoni siyahının başındadır və "Blaugrana"nın əsas hədəfidir, klubun bütün tələblərini yerinə yetirir və transferlə çox maraqlanır. "İnter"in 70 milyon avroluq tələb qiyməti səbəbindən müqavilə pozula bilər.

“Betis” Natan üçün 35 milyon avro almağa ümid edir, oyunçuya yaxın mənbələr isə braziliyalı oyunçunun təxminən 30 milyon avroya gedə biləcəyinə inanır. İngiltərə Premyer Liqası klubları “Vest Hem”, “Nyukasl” və “Bornmut”un onun xidmətlərində maraqlı olduğu bildirilir, lakin Natanın prioriteti La Liqada qalmaqdır.

