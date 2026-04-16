16 Aprel 2026
Nəriman Axundzadə “Kolambus Kryu”da ilkə imza atdı - VİDEO

16 Aprel 2026 10:00
Azərbaycan millisinin üzvü Nəriman Axundzadə ABŞ-nin “Kolambus Kryu” komandasının heyətində ilk dəfə start heyətində meydana çıxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, ABŞ Açıq Kubokunun 1/32 finalında “Riçmond Kikers” klubuna qarşı matçda əvəzlənmədən meydanda olub.

21 yaşlı hücumçunun komandası 3:0 hesablı qələbə qazanıb. Nəriman Axundzadə ilk qolun vurulmasında önəmli rol oynayıb.

Belə ki, Axundzadə - Marselo Errera ikilisinin qurduğu hücumu Qyuqu Pikar qolla tamamlayıb.

Qeyd edək ki, ABŞ Açıq Kubokunda mərhələlər bir oyundan ibarət olur.

İdman.Biz
