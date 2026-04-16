Musiala Çempionlar Liqasında tarix yazdı

Almaniyanın “Bavariya” klubunun yarımmüdafiəçisi Camal Musiala Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu 23 yaş 48 günündə Avropanın ən nüfuzlu klub turnirində 50-ci oyununu keçirib.
Beləliklə, Musiala bu həddə çatan ən gənc alman futbolçu olub və 2013-cü ildə Tomas Müller tərəfindən müəyyənləşdirilən əvvəlki rekordu geridə qoyub.
Yubiley matçı 1/4 final mərhələsinin cavab görüşünə təsadüf edib. Həmin oyunda “Bavariya” “Real” üzərində 4:3 hesablı qələbə qazanaraq turnirin yarımfinalına yüksəlib.
2025/2026 mövsümünün Çempionlar Liqasının finalı mayın 30-da Budapeştdəki “Puşkaş Arena” stadionunda keçiriləcək. Turnirin hazırkı qalibi PSJ-dir.