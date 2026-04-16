16 Aprel 2026
Musiala Çempionlar Liqasında tarix yazdı

16 Aprel 2026 10:45
Musiala Çempionlar Liqasında tarix yazdı

Almaniyanın “Bavariya” klubunun yarımmüdafiəçisi Camal Musiala Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu 23 yaş 48 günündə Avropanın ən nüfuzlu klub turnirində 50-ci oyununu keçirib.

Beləliklə, Musiala bu həddə çatan ən gənc alman futbolçu olub və 2013-cü ildə Tomas Müller tərəfindən müəyyənləşdirilən əvvəlki rekordu geridə qoyub.

Yubiley matçı 1/4 final mərhələsinin cavab görüşünə təsadüf edib. Həmin oyunda “Bavariya” “Real” üzərində 4:3 hesablı qələbə qazanaraq turnirin yarımfinalına yüksəlib.

2025/2026 mövsümünün Çempionlar Liqasının finalı mayın 30-da Budapeştdəki “Puşkaş Arena” stadionunda keçiriləcək. Turnirin hazırkı qalibi PSJ-dir.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Veteran futbolçu: “Qarabağ”ın rəqibləri limitin ləğvindən səmərəli istifadə edib”
10:16
Futbol

Veteran futbolçu: “Qarabağ”ın rəqibləri limitin ləğvindən səmərəli istifadə edib”

Əfqan Talıbov ilk üç pillənin sahiblərinin artıq bəlli olduğunu söyləyib
Nəriman Axundzadə “Kolambus Kryu”da ilkə imza atdı - VİDEO
10:00
Dünya futbolu

Nəriman Axundzadə “Kolambus Kryu”da ilkə imza atdı - VİDEO

21 yaşlı forvard komandasının 3:0 hesablı qələbəsinə töhfə verib
“Arsenal” “Yuventus”un futbolçusunu transfer etmək istəyir
09:45
Futbol

“Arsenal” “Yuventus”un futbolçusunu transfer etmək istəyir

London klubu Andrea Kambyasonu yayda heyətinə qatmağı planlaşdırır
UEFA Konfrans Liqasında yarımfinalçılar bəlli olacaq
09:25
Dünya futbolu

UEFA Konfrans Liqasında yarımfinalçılar bəlli olacaq

Ümumilikdə dörd qarşılaşma baş tutacaq
“Real Madrid” Arbeloanı əvəz edəcək dörd namizədi nəzərdən keçirir
09:22
Futbol

“Real Madrid” Arbeloanı əvəz edəcək dörd namizədi nəzərdən keçirir

“Kral klubu”nun arzusu Kloppdur
UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar müəyyənləşəcək
09:16
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar müəyyənləşəcək

Ümumilikdə dörd qarşılaşma baş tutacaq

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
15 Aprel 01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib
14 Aprel 22:24
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib - YENİLƏNİB

Görüşlər Bakı İdman Sarayında təşkil olunub
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Ordu” “Gəncə”ni məğlub etdi
13 Aprel 22:52
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Ordu” “Gəncə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB

Hər iki qarşılaşma Bakı İdman Sarayında təşkil olunub