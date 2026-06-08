“Şimal” futbol klubunun rəhbərindən stadion etirafı

Azərbaycanın “Şimal” futbol klubunun həmtəsisçisi və prezidenti Qılman İbrahimov Xaçmaz təmsilçisinə bölgədə münasibətlə bağlı danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, klub rəhbəri “Şimal”a yerli səviyyədə kifayət qədər dəstək verilmədiyini bildirib.
“Öz adamlarımızdan danışım, mənə elə gəlir ki, həmin şəxslər klubu öz rayonunun, şəhərinin təmsilçisi kimi görə bilmir”, - deyə İbrahimov sportinfo.az-a açıqlamasında vurğulayıb.
İbrahimov komandanın rəqiblərini Xaçmazda qəbul edə bilməməsinə də aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə, bu məsələ azarkeşlər tərəfindən tez-tez sual olunur.
“Özümə dəfələrlə sual veriblər, niyə rəqiblərinizi Xaçmazda qəbul etmirsiniz? O adamlar futbolun içində olmadığı üçün reallıqdan xəbərləri yoxdur. Başa salmaq olmur ki, stadionumuzun ölçüləri standartlara cavab vermir, ot örtüyü əlverişli deyil və sair”.
Qeyd edək ki, “Şimal” pley-off oyununda “Qaradağ Lökbatan”ı 2:1 hesabı ilə məğlub edərək 2026/2027 mövsümündə də Birinci Liqada çıxış etmək hüququ qazanıb. Qarşılaşma Şamaxı şəhər stadionunda keçirilib.