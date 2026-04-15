16 Aprel 2026
“Real” ilk dəfə Çempionlar Liqası matçına start heyətində ispaniyalı oyunçusuz çıxıb

15 Aprel 2026 23:52
“Real Madrid” 2025/2026 mövsümünün Çempionlar Liqasının 1/4 finalının ikinci oyununda “Bavariya” ilə qarşılaşır

İdman.Biz bildirir ki, start heyətində ispaniyalılar yer almayıb.

Opta Sports-un məlumatına görə, belə göstərici Madrid klubunun Çempionlar Liqasında iştirakı tarixində ilk dəfədir.
Analitik portalın məlumatına görə, “Real Madrid” bu gün Avropanın əsas yarışında 515-ci oyununu keçirir.

Qeyd etmək lazımdır ki, “Real Madrid”in hücumçusu Brahim Diaz İspaniya vətəndaşlığına malikdir və ölkənin gənclər komandalarında oynayıb, lakin sonda Mərakeş millisini təmsil etməyi seçib.

İlk oyunda “Bavariya” “Real Madrid”i 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

