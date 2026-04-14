14 Aprel 2026
Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında yarımfinalın ikinci oyunları keçiriləcək

14 Aprel 2026 10:08
Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında yarımfinalın ikinci oyunları keçiriləcək

Bu gün kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yarımfinal mərhələsinin ikinci oyunları keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk matçında “Xilasedici” komandası “Murov Az Terminal”la qarşılaşacaq.

Görüş saat 16:00-da start götürəcək.

Daha sonra isə “Neftçi” ilə “Ordu” komandaları üz-üzə gələcəklər. Bu qarşılaşma saat 18:00-da başlayacaq.

Oyunlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında təşkil olunacaq. “Xilasedici” və “Ordu” ilk matçda 3:0 hesablı qələbəyə seviniblər.

Qeyd edək ki, reqlamentə əsasən, yarımfinal mərhələsi ev və səfər prinsipi ilə iki oyundan ibarətdir. İki qarşılaşmanın nəticəsinə görə komandaların qələbə sayı bərabər olarsa, qalibi müəyyənləşdirmək üçün “qızıl set” oynanılacaq. Bürünc və qızıl medal uğrunda həlledici qarşılaşmalar isə cəmi bir oyundan ibarət olacaq.

