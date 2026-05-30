30 May 2026
AZ

Qadın voleybolçulardan ibarət milli komandamız xaricdəki təlim-məşq toplanışını başa vurub

Voleybol
Xəbərlər
30 May 2026 11:41
36
Qadın voleybolçulardan ibarət milli komandamız xaricdəki təlim-məşq toplanışını başa vurub

Avropa Liqasına hazırlaşan qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi ölkə xaricindəki təlim-məşq toplanışını başa vurub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 12-16 may tarixlərində Macarıstanda təlim-məşq toplanışında olan komandamız bu ölkənin yığma komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirib və hər iki qarşılaşmada qələbə qazanıb (3:0, 3:1).

Daha sonra Sloveniyaya yollanan voleybolçularımız mayın 16-dan 29-dək Maribor şəhərində hazırlıq keçiblər. Faiq Qarayevin rəhbərlik etdiyi yığmamız burada baş tutan yoxlama oyunlarında Xorvatiya (3:1) və Avstriya (3:1, 3:1) millilərini, eləcə də ABŞ-nin “Colgate” klubunu (3:0) məğlub edib.

Qeyd edək ki, yığmamız Avropa Liqasındakı ilk oyunlarını Bakıda keçirəcək. İyunun 5-7-də baş tutacaq qarşılaşmalarda komandamızın rəqibləri İsveç və Estoniya milliləri olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Voleybol məşqçilərinə beynəlxalq sertifikat verilib
29 May 23:06
Voleybol

Voleybol məşqçilərinə beynəlxalq sertifikat verilib

Voleybol məşqçiləri üçün seminar keçirilib
Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi Avropa çempionatının rəsmi topları təqdim olunub
28 May 20:50
Voleybol

Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi Avropa çempionatının rəsmi topları təqdim olunub

Qeyd edək ki, ölkəmizdə bir qrupun oyunları keçiriləcək
Voleybol millimiz Avropa Liqasına hazırdır
28 May 13:03
Voleybol

Voleybol millimiz Avropa Liqasına hazırdır

Yığma Belarus toplanışını başa vuraraq vətənə qayıdıb
Bakıda FIVB seminarı davam edir - FOTO
27 May 19:24
Voleybol

Bakıda FIVB seminarı davam edir - FOTO

Voleybol məşqçiləri beynəlxalq kursda praktiki biliklərini artırırlar
“Azərbaycanda qonaqlara münasibət mətbəxdən də hiss olunur” - Kolumbiyalı voleybolçunun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
25 May 17:00
Voleybol

“Azərbaycanda qonaqlara münasibət mətbəxdən də hiss olunur” - Kolumbiyalı voleybolçunun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan çempionatının ən yaxşı blokçusu mövsümlə bağlı təəssüratlarını bölüşüb
Bakıda voleybol üzrə beynəlxalq məşqçi seminarına start verildi
25 May 13:34
Voleybol

Bakıda voleybol üzrə beynəlxalq məşqçi seminarına start verildi - FOTO

Təlim proqramında 9 ölkədən 65 məşqçi iştirak edir

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi