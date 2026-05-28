Voleybol millimiz Avropa Liqasına hazırdır

Kişi voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa Liqasına hazırlığın növbəti mərhələsini tamamlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, baş məşqçi Boris Qrebennikovun rəhbərlik etdiyi komanda Belarusda təşkil olunan təlim-məşq toplanışını başa vuraraq vətənə qayıdıb.
Yığma 22-27 may tarixlərində keçirilən hazırlıq prosesi çərçivəsində yerli “Minsk” klubu ilə iki yoxlama oyunu keçirib. Millimiz hər iki qarşılaşmada rəqibinə uduzub. İlk matç 0:4, ikinci oyun isə 1:3 hesabı ilə başa çatıb.
Azərbaycan komandası hazırlığını Avropa Liqasının ilk tur oyunları üçün davam etdirəcək. Rəsmi təqvimə əsasən, kişilərdən ibarət millimiz 6 iyunda Yunanıstan, 7 iyunda isə İsveç yığması ilə qarşılaşacaq. Hər iki görüş Bakı vaxtı ilə 18:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, Avropa Liqasının ilk turunun oyunları İsveçdə təşkil olunacaq.