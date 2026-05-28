28 May 2026
Voleybol millimiz Avropa Liqasına hazırdır

28 May 2026 13:03
Kişi voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa Liqasına hazırlığın növbəti mərhələsini tamamlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, baş məşqçi Boris Qrebennikovun rəhbərlik etdiyi komanda Belarusda təşkil olunan təlim-məşq toplanışını başa vuraraq vətənə qayıdıb.

Yığma 22-27 may tarixlərində keçirilən hazırlıq prosesi çərçivəsində yerli “Minsk” klubu ilə iki yoxlama oyunu keçirib. Millimiz hər iki qarşılaşmada rəqibinə uduzub. İlk matç 0:4, ikinci oyun isə 1:3 hesabı ilə başa çatıb.

Azərbaycan komandası hazırlığını Avropa Liqasının ilk tur oyunları üçün davam etdirəcək. Rəsmi təqvimə əsasən, kişilərdən ibarət millimiz 6 iyunda Yunanıstan, 7 iyunda isə İsveç yığması ilə qarşılaşacaq. Hər iki görüş Bakı vaxtı ilə 18:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, Avropa Liqasının ilk turunun oyunları İsveçdə təşkil olunacaq.

