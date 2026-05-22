22 May 2026
AZ

Voleybol millimizin liberosu Avropa Liqasındakı rəqibləri dəyərləndirib

Voleybol
Xəbərlər
22 May 2026 17:23
125
Voleybol millimizin liberosu Avropa Liqasındakı rəqibləri dəyərləndirib

Kişi voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin liberosu Nihad Qasımov Avropa Liqasına hazırlıq prosesi və qarşıdakı rəqiblərlə bağlı fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, yığmamız Bakıda başladığı təlim-məşq toplanışını Belarusda davam etdirir. Komanda burada məşqlərlə yanaşı, bir neçə yoxlama oyunu da keçirəcək.

Nihad Qasımov Türkiyədə də yoxlama oyunları keçirəcəklərini deyib. O, Avropa Liqasında rəqiblərin kifayət qədər güclü olduğunu, ilk olaraq güclü heyətə malik İsveç və Yunanıstan milliləri ilə görüşəcəklərini deyib:

“İkinci turda Rumıniyada rəqiblərimiz meydan sahibi və İspaniya olacaq. Xüsusilə İspaniya millisi təcrübəli oyunçulardan ibarətdir, onların arasında İtaliya çempionatında çıxış edən oyunçular da var.

Daha sonra isə Bakıda Macarıstan və Portuqaliya ilə qarşılaşacağıq. Bakıda oynamaq hər zaman gözəldir, doğma meydanda, öz azarkeşlərimizlə birlikdə. Biz keçən il də Macarıstan ilə Bakıda qarşılaşmışdıq və kifayət qədər maraqlı oyun olmuşdu. Bu il də yaxşı oyun göstərib bacardığımız qədər uğurlu nəticə əldə etməyə çalışacağıq”.

Millimizin liberosu komandadakı ab-havanın yaxşı olduğunu da bildirib:

“Komandada ab-hava yaxşıdır, bu il heyətdə daha gənc oyunçularımız var. Onlar ölkə çempionatında yaxşı təsir bağışlamışdılar, məşqlərdə də özlərini yaxşı tərəfdən göstərirlər. Məncə, bu cür dinamik və enerjili oyunçularla eyni meydanda olmaq komandaya çox yaxşı təsir edəcək. Beynəlxalq yarışlarda iştirak bizə böyük təcrübə qazandırır. Komandamıza uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm azarkeşləri yaxşı oyun və nəticələrlə sevindirə biləcəyik”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Ordu” voleybol komandasının baş məşqçisi: “Bu nəticə zəhmətin qarşılığıdır”
14:13
Voleybol

“Ordu” voleybol komandasının baş məşqçisi: “Bu nəticə zəhmətin qarşılığıdır”

Cavid Süleymanov Yüksək Liqada qazanılan ikinci yeri dəyərləndirib
Azərbaycanın voleybol millisi Belarusda Avropa Liqasına hazırlaşacaq - FOTO
10:31
Voleybol

Azərbaycanın voleybol millisi Belarusda Avropa Liqasına hazırlaşacaq - FOTO

Voleybolçular Minskdə altı günlük təlim-məşq toplanışı keçəcək
“Gəncə” voleybol klubu məşqçi ilə müqaviləni yenilədi
21 May 17:48
Voleybol

“Gəncə” voleybol klubu məşqçi ilə müqaviləni yenilədi

Xanlar Ələkbərov daha bir mövsüm “Gəncə”də
Voleybol millimizin baş məşqçisi Avropa Liqası öncəsi hədəfi açıqladı
21 May 10:59
Voleybol

Voleybol millimizin baş məşqçisi Avropa Liqası öncəsi hədəfi açıqladı

O, hazırlıq prosesi, Belarus toplanışı və İsveçdə keçiriləcək oyunlardan danışıb
Vüqar Bayramov millinin kapitanı oldu
20 May 11:57
Voleybol

Vüqar Bayramov millinin kapitanı oldu

Azərbaycan yığması Avropa Liqasına yeni kapitanla hazırlaşır
Azərbaycan voleybol millisində Avropa Liqası hazırlığı - FOTO
19 May 16:39
Voleybol

Azərbaycan voleybol millisində Avropa Liqası hazırlığı - FOTO

Voleybolçularımız İsveçdə ilk oyunlarına çıxacaqlar

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub
21 May 20:20
Futbol

“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub - YENİLƏNİB + VİDEO

"Şamaxı" çempionatda 38 xalla 8-ci yeri tutub