19 May 2026
AZ

Azərbaycan voleybol millisində Avropa Liqası hazırlığı - FOTO

Voleybol
Xəbərlər
19 May 2026 16:39
85
Azərbaycan voleybol millisində Avropa Liqası hazırlığı - FOTO

Azərbaycanın kişi voleybol yığması Avropa Liqasına hazırlığını davam etdirir.

İdman.Biz xəbər verir ki, komanda Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində təşkil olunan təlim-məşq toplanışında qarşıdakı oyunlara hazırlaşır. Hazırlıq prosesinə baş məşqçi Boris Qrebennikov rəhbərlik edir.

Bu gün media nümayəndələri millinin məşqini izləyiblər. Daha sonra məşqçi heyəti və voleybolçular jurnalistlərin suallarını cavablandıraraq komandanın hazırlıq səviyyəsi və qarşıdakı oyunlarla bağlı fikirlərini bölüşüblər.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Avropa Liqasındakı ilk oyunlarını 5-7 iyunda İsveçdə keçirəcək. Yığmamız turnir çərçivəsində İsveç və Yunanıstan komandaları ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Gəncə” Rafael Petry ilə yoluna davam edir
18 May 13:18
Voleybol

“Gəncə” Rafael Petry ilə yoluna davam edir

Braziliyalı mütəxəssis bürünc mövsümdən sonra komandada qalır
U-14 voleybolçular Şəkidə toplanıb - FOTO
17 May 16:02
Voleybol

U-14 voleybolçular Şəkidə toplanıb - FOTO

Yeniyetmə voleybolçuların hazırlıq prosesi iyun ayınadək davam edəcək
Cəlil Cəfərov Avropa Voleybol Konfederasiyasının toplantısında iştirak edir
17 May 11:38
Voleybol

Cəlil Cəfərov Avropa Voleybol Konfederasiyasının toplantısında iştirak edir

AVF rəsmisi "CEV Champions League Final Four Men 2026" turnirində Azərbaycan voleybolunu təmsil edir
Azərbaycanın qadın voleybol millisi Macarıstan toplanışını başa vurdu
16 May 13:58
Voleybol

Azərbaycanın qadın voleybol millisi Macarıstan toplanışını başa vurdu

Avropa Liqasındakı ilk oyunlarını Bakıda keçirəcək
“Turan”a Azərbaycan çempionluğunu qazandıran baş məşqçi ilə müqavilə yenilənib
14 May 16:42
Voleybol

“Turan”a Azərbaycan çempionluğunu qazandıran baş məşqçi ilə müqavilə yenilənib

“Turan” geridə qalan mövsümdə Ziya Rəcəbovun rəhbərliyi altında Yüksək Liqanın qalibi olub
“Gəncə” heyətini təcrübəli oyunçu ilə möhkəmləndirdi
13 May 10:13
Voleybol

“Gəncə” heyətini təcrübəli oyunçu ilə möhkəmləndirdi

Leyla Parşkova yenidən klubun sıralarına qoşulub

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq