Azərbaycanın qadın voleybol millisi Macarıstan toplanışını başa vurdu

Avropa Liqasına hazırlaşan Azərbaycanın qadın voleybolçulardan ibarət millisinin Macarıstandakı təlim-məşq toplanışı başa çatıb.
Bildirilib ki, hazırlıq prosesi çərçivəsində komanda Macarıstan yığması ilə birgə məşqlər edib, həmçinin iki yoxlama oyunu keçirib.
Bu qarşılaşmaların hər ikisi Azərbaycan millisinin qələbəsi ilə (3:0, 3:1) yekunlaşıb. Hazırlığın növbəti mərhələsində komanda Macarıstandan Sloveniyaya yola düşüb və mayın 29-dək Maribor şəhərində təlim-məşq toplanışını davam etdirəcək. Burada da yoxlama oyunlarının keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, yığma Avropa Liqasındakı ilk oyunlarını Bakıda keçirəcək. İyunun 5-7-də baş tutacaq qarşılaşmalarda millinin rəqibləri İsveç və Estoniya seçmələri olacaq.