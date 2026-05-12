12 May 2026
AZ

Qadınlardan ibarət voleybol millisi təlim-məşq toplanışı üçün Macarıstana yollanıb

Voleybol
Xəbərlər
12 May 2026 12:37
176
Qadınlardan ibarət voleybol millisi təlim-məşq toplanışı üçün Macarıstana yollanıb

Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa Liqasına hazırlığı davam etdirmək üçün Macarıstana yollanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, milli mayın 12-dən 16-dək Macarıstanda təlim-məşq toplanışında olacaq. Daha sonra Faiq Qarayevin rəhbərlik etdiyi komanda hazırlığı Sloveniyada davam etdirəcək. Bu ölkədə təşkil olunacaq təlim-məşq toplanışı mayın 29-dək davam edəcək.

Hazırlıq proqramında milli komandanın bir sıra yoxlama oyunları keçirməsi də planlaşdırılır. Təlim-məşq toplanışlarına 14 voleybolçu cəlb olunub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması Avropa Liqasındakı ilk oyunlarını Bakıda keçirəcək. İyunun 5-7-də baş tutacaq qarşılaşmalarda millinin rəqibləri İsveç və Estoniya yığmaları olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Milli komandanın voleybolçusu ilə müqavilənin müddəti uzadılıb
8 May 16:49
Voleybol

Milli komandanın voleybolçusu ilə müqavilənin müddəti uzadılıb

Vüqar Bayramov Bakı klubunda qalmağa qərar verib
Şahin Bağırov Naxçıvanda voleybolun inkişafını müzakirə edib - FOTO
8 May 09:25
Voleybol

Şahin Bağırov Naxçıvanda voleybolun inkişafını müzakirə edib - FOTO

Naxçıvandan 15-dən çox idmançı milli komandalara dəvət alıb
Voleybol millimizin baş məşqçisi: “Məqsədimiz döyüşkən kollektiv yaratmaqdır”
7 May 14:34
Voleybol

Voleybol millimizin baş məşqçisi: “Məqsədimiz döyüşkən kollektiv yaratmaqdır”

Boris Qrebennikov hədəflərinin böyük olduğunu bildirib
“Məqsədimiz millini yenidən yüksək səviyyəyə qaytarmaqdır” - Faiq Qarayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
7 May 11:07
Voleybol

“Məqsədimiz millini yenidən yüksək səviyyəyə qaytarmaqdır” - Faiq Qarayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycanın voleybol millisi Avroliqa sınağına hazırlaşır
Zöhrab Gözəlbəyli Lüksemburqda keçirilən iclasda AVF-ni təmsil edib - FOTO
7 May 10:53
Voleybol

Zöhrab Gözəlbəyli Lüksemburqda keçirilən iclasda AVF-ni təmsil edib - FOTO

Tədbir Lüksemburqda baş tutub
Voleybolçumuz Ayşən Abduləzimova Azərbaycan millisinin kapitanı təyin olundu
6 May 17:49
Voleybol

Voleybolçumuz Ayşən Abduləzimova Azərbaycan millisinin kapitanı təyin olundu

Təcrübəli voleybolçuya etimad göstərilib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb