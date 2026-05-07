Zöhrab Gözəlbəyli Lüksemburqda keçirilən iclasda AVF-ni təmsil edib - FOTO

Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) Kommunikasiya şöbəsinin rəhbəri Zöhrab Gözəlbəyli Avropa Voleybol Konfederasiyasının (CEV) Maliyyə Komissiyasının iclasında iştirak edib.
Bildirilib ki, tədbir Lüksemburqda baş tutub.
CEV-in baş ofisində təşkil olunan toplantıya qurumun İcraçı direktoru Vuk Karanoviç, Maliyyə Komissiyasının rəhbəri Guy Juvet, komissiya üzvləri və CEV-in maliyyə departamentinin əməkdaşları da qatılıblar.
İclasda CEV-in cari il üzrə fəaliyyət planı, maliyyə siyasətinin əsas istiqamətləri, eləcə də beynəlxalq turnir və yarışların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı məsələlər ətraflı şəkildə müzakirə olunub. Xüsusilə, yarışların təşkilinə ayrılan büdcə, xərclərin optimallaşdırılması və maliyyə resurslarının səmərəli idarə olunması kimi vacib mövzular gündəlikdə yer alıb.
Görüş zamanı 2025-ci il ərzində keçirilmiş yarışların maliyyə nəticələri təhlil olunub, qarşıdakı dövr üçün planlaşdırılan turnirlərlə bağlı maliyyə mexanizmləri və büdcə planlaması istiqamətində geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Eyni zamanda, maliyyə hesabatlılığının şəffaflığının artırılması və nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi məsələlərinə də xüsusi diqqət yetirilib.
İclas çərçivəsində CEV Maliyyə Komissiyasının üzvləri tərəfindən müasir maliyyə yanaşmaları, rəqəmsal maliyyə idarəetmə alətlərinin tətbiqi, həmçinin üzv federasiyalar arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi ilə bağlı təkliflər səsləndirilib. Bu kimi görüşlərin Avropa voleybolunda maliyyə dayanıqlığının təmin olunmasına və beynəlxalq yarışların daha yüksək səviyyədə təşkilinə töhfə verəcəyi vurğulanıb.