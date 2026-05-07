7 May 2026
AZ

Zöhrab Gözəlbəyli Lüksemburqda keçirilən iclasda AVF-ni təmsil edib - FOTO

Voleybol
Xəbərlər
7 May 2026 10:53
133
Zöhrab Gözəlbəyli Lüksemburqda keçirilən iclasda AVF-ni təmsil edib - FOTO

Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) Kommunikasiya şöbəsinin rəhbəri Zöhrab Gözəlbəyli Avropa Voleybol Konfederasiyasının (CEV) Maliyyə Komissiyasının iclasında iştirak edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, tədbir Lüksemburqda baş tutub.

CEV-in baş ofisində təşkil olunan toplantıya qurumun İcraçı direktoru Vuk Karanoviç, Maliyyə Komissiyasının rəhbəri Guy Juvet, komissiya üzvləri və CEV-in maliyyə departamentinin əməkdaşları da qatılıblar.

İclasda CEV-in cari il üzrə fəaliyyət planı, maliyyə siyasətinin əsas istiqamətləri, eləcə də beynəlxalq turnir və yarışların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı məsələlər ətraflı şəkildə müzakirə olunub. Xüsusilə, yarışların təşkilinə ayrılan büdcə, xərclərin optimallaşdırılması və maliyyə resurslarının səmərəli idarə olunması kimi vacib mövzular gündəlikdə yer alıb.

Görüş zamanı 2025-ci il ərzində keçirilmiş yarışların maliyyə nəticələri təhlil olunub, qarşıdakı dövr üçün planlaşdırılan turnirlərlə bağlı maliyyə mexanizmləri və büdcə planlaması istiqamətində geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Eyni zamanda, maliyyə hesabatlılığının şəffaflığının artırılması və nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi məsələlərinə də xüsusi diqqət yetirilib.

İclas çərçivəsində CEV Maliyyə Komissiyasının üzvləri tərəfindən müasir maliyyə yanaşmaları, rəqəmsal maliyyə idarəetmə alətlərinin tətbiqi, həmçinin üzv federasiyalar arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi ilə bağlı təkliflər səsləndirilib. Bu kimi görüşlərin Avropa voleybolunda maliyyə dayanıqlığının təmin olunmasına və beynəlxalq yarışların daha yüksək səviyyədə təşkilinə töhfə verəcəyi vurğulanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Məqsədimiz millini yenidən yüksək səviyyəyə qaytarmaqdır” - Faiq Qarayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
11:07
Voleybol

“Məqsədimiz millini yenidən yüksək səviyyəyə qaytarmaqdır” - Faiq Qarayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycanın voleybol millisi Avroliqa sınağına hazırlaşır
Voleybolçumuz Ayşən Abduləzimova Azərbaycan millisinin kapitanı təyin olundu
6 May 17:49
Voleybol

Voleybolçumuz Ayşən Abduləzimova Azərbaycan millisinin kapitanı təyin olundu

Təcrübəli voleybolçuya etimad göstərilib
Azərbaycanın kişi voleybol millisi Avropa Liqası üçün hazırlıq prosesinə start verib
5 May 21:00
Voleybol

Azərbaycanın kişi voleybol millisi Avropa Liqası üçün hazırlıq prosesinə start verib - FOTO

Avropa Liqasında millimizin ilk oyunları 5-7 iyun tarixlərində İsveçdə keçiriləcək
Azərbaycanın voleybol millisinə yeni baş məşqçi təyin olunub
5 May 18:46
Voleybol

Azərbaycanın voleybol millisinə yeni baş məşqçi təyin olunub

67 yaşlı təcrübəli mütəxəssis həm klub, həm də milli komanda səviyyəsində bir sıra nailiyyətlər qazanıb
Azərbaycanın qadın voleybol millisi Avropa Liqası üçün hazırlıq prosesinə start verib - FOTO
5 May 17:20
Voleybol

Azərbaycanın qadın voleybol millisi Avropa Liqası üçün hazırlıq prosesinə start verib - FOTO

Təlim-məşq prosesinə ümumilikdə 26 voleybolçu cəlb olunub
Azərbaycanı avrokuboklarda neçə voleybol klubu təmsil edəcək? - Federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
5 May 15:47
Voleybol

Azərbaycanı avrokuboklarda neçə voleybol klubu təmsil edəcək? - Federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

CEV kvotaları Azərbaycan klublarının Avropadakı taleyini müəyyən edəcək

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir