5 May 2026
Azərbaycanın voleybol millisinə yeni baş məşqçi təyin olunub

5 May 2026 18:46
Azərbaycanın voleybol üzrə kişilərdən ibarət milli komandasına yeni baş məşqçi təyin olunub. Komandamız yarışlarda Boris Qrebennikovun rəhbərliyi ilə iştirak edəcək.

Müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərmiş 67 yaşlı təcrübəli mütəxəssis həm klub, həm də milli komanda səviyyəsində bir sıra nailiyyətlər qazanıb.

Boris Qrebennikovun məşqçi karyerası:

Fransa
2005-2014 – “Rennes Volley 35”
Nailiyyətlər:
Fransa Kubokunun qalibi (2012)
Fransa liqasında “İlin məşqçisi” (2011-2012)

Rusiya
2014-2015 – “Gazprom-Yugra Surgut”
2015-2017 – “Ural Ufa”

Tunis
2017-2018 – “Étoile du Sahel”
Nailiyyətlər:
Tunis çempionu
Tunis Kuboku və Superkubokunun qalibi

Səudiyyə Ərəbistanı
2018–2019 - “Al-Nassr”
Nailiyyətlər:
Səudiyyə Ərəbistanı çempionu

Qazaxıstan
2020 – 2023 – Kişilərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi

Azərbaycan
2023-2024 – “AZERRAIL”
2024-2025 – “AZERRAIL”
2025-2026 – “AZERRAIL”

Nailiyyətlər:
İki dəfə Azərbaycan çempionu (2023-2024, 2024-2025)
Ölkə Kubokunda gümüş medal (2024)

İdman.Biz
