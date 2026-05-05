5 May 2026
AZ

Azərbaycanın qadın voleybol millisi Avropa Liqası üçün hazırlıq prosesinə start verib - FOTO

Voleybol
Xəbərlər
5 May 2026 17:20
136
Azərbaycanın qadın voleybol millisi Avropa Liqası üçün hazırlıq prosesinə start verib - FOTO

Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa Liqasının hazırlığına start verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ilk olaraq fiziki hazırlıq üzrə çalışmalar həyata keçirən komanda bu gündən etibarən Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində geniş heyətlə əsas hazırlıq mərhələsinə başlayıb.

Təlim-məşq prosesinə ümumilikdə 26 voleybolçu cəlb olunub. Yığmaya baş məşqçi Faiq Qarayev rəhbərlik edir.

Hazırlıq proqramına əsasən, komanda Bakıda və ölkə xaricində təlim-məşq toplanışlarında olacaq, həmçinin bir sıra yoxlama oyunları keçirəcək.

Qeyd edək ki, Avropa Liqasında millimizin ilk oyunları iyunun 5-7-də Bakıda baş tutacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanın voleybol millisinə yeni baş məşqçi təyin olunub
18:46
Voleybol

Azərbaycanın voleybol millisinə yeni baş məşqçi təyin olunub

67 yaşlı təcrübəli mütəxəssis həm klub, həm də milli komanda səviyyəsində bir sıra nailiyyətlər qazanıb
Azərbaycanı avrokuboklarda neçə voleybol klubu təmsil edəcək? - Federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
15:47
Voleybol

Azərbaycanı avrokuboklarda neçə voleybol klubu təmsil edəcək? - Federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

CEV kvotaları Azərbaycan klublarının Avropadakı taleyini müəyyən edəcək
Azərbaycanda 14 yaşadək oğlan voleybolçular üçün təlim-məşq toplanışı başlayıb - FOTO
14:08
Voleybol

Azərbaycanda 14 yaşadək oğlan voleybolçular üçün təlim-məşq toplanışı başlayıb - FOTO

Hazırlıq prosesi Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində başlayıb
FHN komandası dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında voleybol yarışında qalib gəlib
4 May 21:40
Voleybol

FHN komandası dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında voleybol yarışında qalib gəlib

SOCAR ikinci, TƏBİB isə üçüncü pillədə qərarlaşıb
“Azərreyl” yeni mövsüm üçün ilk transferini reallaşdırıb
4 May 17:09
Voleybol

“Azərreyl” yeni mövsüm üçün ilk transferini reallaşdırıb

Sənubər Ələsgərova son olaraq “Milli Aviasiya Akademiyası”nın formasını geyinib
Cəlil Cəfərov Çempionlar Liqasının final mərhələsinə nəzarət edir
3 May 11:29
Voleybol

Cəlil Cəfərov Çempionlar Liqasının final mərhələsinə nəzarət edir

Azərbaycan Voleybol Federasiyasının rəsmisi hakimlərin fəaliyyətini qiymətləndirir

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər