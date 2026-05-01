1 May 2026
“Xilasedici” çempion heyətini qorudu: Məşqçi və liderlər komandada qalacaq

1 May 2026 16:26
“Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının qalibi olan “Xilasedici” klubu baş məşqçi və bir neçə oyunçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb”.

Bu barədə “Xilasedici” klubunun meneceri Onat Kurt deyib.

“Bizi çempion edən baş məşqçi Cəlil Cəlilov növbəti ildə də komandanın başında olacaq. Voleybolçulardan Qustavo Almora, Luis Enrike Reyes, Dauda Yakubu, Vüqar Bayramov və Asif Əliyevlə də sözləşmə uzadılıb”, - deyə funksioner AZƏRTAC-a açıqlamasında bildirib.

O, 2-3 transfer edəcəklərini də qeyd edib.

Qeyd edək ki, “Xilasedici” finalda “Ordu”nu məğlub edərək qızıl medalların sahibi olub.

İdman.Biz
Rusiyada sarı-göy rəngli posterə görə voleybol matçına giriş qadağan edilib - FOTO
30 Aprel 15:48
Voleybol

Rusiyada sarı-göy rəngli posterə görə voleybol matçına giriş qadağan edilib - FOTO

Nəzarətçilər posterdəki rənglərdə Ukrayna bayrağı ilə oxşarlıq görüb
Bakıda voleybol məşqçiləri üçün beynəlxalq seminar
30 Aprel 15:40
Voleybol

Bakıda voleybol məşqçiləri üçün beynəlxalq seminar

Seminar iyulun 1-dən 5-dək keçiriləcək
Ukraynalı mütəxəssis “Neftçi” ilə müqaviləsini uzada bilər
28 Aprel 11:18
Voleybol

Ukraynalı mütəxəssis “Neftçi” ilə müqaviləsini uzada bilər

Viktor Boldaryevlə 1 illik yeni sözləşmə gündəmdədir
Azərbaycan klubu daha bir voleybolçu ilə vidalaşıb
24 Aprel 15:23
Voleybol

Azərbaycan klubu daha bir voleybolçu ilə vidalaşıb

ABŞ-dən olan oyunçu Alisa Kim Qərb təmsilçisini tərk edib
Vüqar Məmmədov: “Başa çatan mövsümü gələcək üçün baza kimi qiymətləndiririk”
24 Aprel 12:53
Voleybol

Vüqar Məmmədov: “Başa çatan mövsümü gələcək üçün baza kimi qiymətləndiririk”

Qadın voleybolçulardan ibarət UNEC klubunun prezidenti mövsümün müsbət tərəflərinə də toxunub
Azərbaycan voleybol yığmalarının Avropa Liqasında oyun cədvəli açıqlanıb
23 Aprel 17:17
Voleybol

Azərbaycan voleybol yığmalarının Avropa Liqasında oyun cədvəli açıqlanıb

Komandalar turnirə səfər oyunları ilə start verəcəklər

Ən çox oxunanlar

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq