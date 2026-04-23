23 Aprel 2026
Azərbaycan voleybol yığmalarının Avropa Liqasında oyun cədvəli açıqlanıb

23 Aprel 2026 17:17
Azərbaycan voleybol üzrə milli komandalarının Avropa Liqasındakı oyun təqvimi müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, həm qadın, həm də kişi yığmaları iyun ayında müxtəlif ölkələrdə keçiriləcək mərhələlərdə qüvvələrini sınayacaqlar.

Komandalar turnirə səfər oyunları ilə start verəcəklər.

Qadın millimiz ilk görüşünü iyunun 5-də İsveç yığmasına qarşı keçirəcək. Kişi voleybolçular isə turnirdə ilk matçına iyunun 6-da Yunanıstan kollektivinə qarşı çıxacaqlar.

Qadınlar

5-7 iyun 2026 (Azərbaycan)

05.06.2026 – 18:00 | İsveç – Azərbaycan

06.06.2026 – 18:00 | Estoniya – İsveç

07.06.2026 – 18:00 | Azərbaycan – Estoniya

12–14 iyun 2026 (İspaniya)

12.06.2026 – 19:30 | Şimali Makedoniya – İspaniya

13.06.2026 – 18:30 | Azərbaycan – Şimali Makedoniya

14.06.2026 – 18:00 | İspaniya – Azərbaycan

19–21 iyun 2026 (Şimali Makedoniya)

19.06.2026 – 18:00 | Azərbaycan – İsrail

20.06.2026 – 18:00 | İsveçrə – Azərbaycan

21.06.2026 – 18:00 | İsrail – İsveçrə

Kişilər

5–7 iyun 2026 (İsveç)

05.06.2026 – 18:00 | Yunanıstan – İsveç

06.06.2026 – 16:00 | Azərbaycan – Yunanıstan

07.06.2026 – 16:00 | İsveç – Azərbaycan

12-14 iyun 2026 (Rumıniya)

12.06.2026 – 19:00 | Azərbaycan – Rumıniya

13.06.2026 – 19:00 | İspaniya – Azərbaycan

14.06.2026 – 19:00 | Rumıniya – İspaniya

19-21 iyun 2026 (Azərbaycan)

19.06.2026 – 18:00 | Macarıstan – Azərbaycan

20.06.2026 – 18:00 | Portuqaliya – Macarıstan

21.06.2026 – 18:00 | Azərbaycan – Portuqaliya

