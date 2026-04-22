"Hamı, sürücüdən baş məşqçiyə qədər, mükafatını aldı" - Cəlil Cəlilovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Kişi voleybol komandaları arasında Azərbaycan çempionatı "Xilasedici"nin qələbəsi ilə yadda qalıb. Final qarşılaşmasında komanda "Ordu" üzərində 3:1 (24:26, 25:16, 27:25, 25:21) hesablı əzmkar qələbə qazanıb.
Mükafatlandırmadan dərhal sonra çempionların baş məşqçisi Cəlil Cəlilov İdman.Biz-in suallarını cavablandırıb.
- Mövsümə başlamazdan əvvəl klub qarşısına hansı hədəflər qoyulmuşdu və bunlardan hansını yerinə yetirə bildiniz?
- Rəhbərlik qarşımıza iki məqsəd qoymuşdu - avrokuboklarda ən azı bir mərhələ keçmək və ölkə çempionu olmaq. Gördüyünüz kimi, hər iki tapşırığın öhdəsindən gəldik. Buna görə voleybolçularıma minnətdaram.
- Növbəti avrokubok mövsümü ilə bağlı perspektivlər artıq müzakirə olunubmu?
- Bəli, iştirak mütləq olacaq. Yaxın günlərdə rəhbərlik qərar verəcək ki, biz Çempionlar Liqasında, yoxsa Çağırış Kubokunda çıxış edəcəyik. Hər iki halda məqsədimiz daha çox mərhələ keçməkdir və bunun üçün heyəti gücləndirəcəyik.
Bu il beynəlxalq oyunlarda iştirak etdiyimizə görə bizə istisna qaydada səkkiz legioner sifariş etməyə icazə verildi, halbuki digər klublara altı legionerə icazə verilir. Hazırda planımız mövcud heyətdən yalnız üç əcnəbi oyunçunu saxlamaq və xaricdən daha güclü beş voleybolçu transfer etməkdir.
- Bəs komandada kimlər qalacaq?
- Hələlik ad çəkə bilmərəm. Danışıqlar davam edir və kimsə daha yaxşı şərtlər təklif etsə, nəticəsiz də başa çata bilər. Məsələ yalnız pulda deyil. Ölkəmizə gəlmək istəyən çox deyil, çünki çempionatda cəmi altı klub çıxış edir - belə turnir onlara maraqlı gəlmir və onlar bəzən daha az maaşa başqa liqalara üstünlük verirlər. Amma komandada kimlərin qalacağını ilk siz öyrənəcəksiniz, söz verirəm.
- Çempionatda hansı oyun sizin yaddaşınızda daha çox qalıb?
- Yəqin ki, yenə də final oyunu. "Ordu" voleybolçuları çox yaxşı oyun və intizam nümayiş etdirdilər. Bizim üçün çox çətin oldu. Onların da ən az bizim qədər motivasiyalı olduğu görünürdü.
- Qələbəni əldən verməyəcəyinizə nə vaxt inandınız?
- Birinci setdə gözlənilmədən uduzduq. Şokda idim - uşaqlardan belə inamsız oyun gözləmirdim. Ola bilsin, məsələ Voleybol Mərkəzinin zalı ilə bağlı idi. Orada, Hovsanda yerləşən doğma idman kompleksindəki kimi, azarkeş dəstəyi və atmosfer yox idi. Amma ikinci setdə komanda stressdən çıxdı, toparlandı və inamlı qələbə qazandı. Həmin anda başa düşdüm ki, artıq bizi heç nə dayandıra bilməz!
- Son sual: rəhbərlik klub tarixində ilk "qızıl"a görə komandanı mükafatlandırdımı?
- Məbləği açıqlamayacağam, əlbəttə (gülür). Yalnız onu deyim ki, mükafat avtobus sürücüsündən tutmuş baş məşqçiyə qədər hamısı aldı.