18 Aprel 2026
18 Aprel 2026 11:39
Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında həlledici gün

Bu gün kişi voleybolçular arasında Yüksək Liqada mövsümün son - həlledici oyunları keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, əvvəlcə üçüncü yer uğrunda görüş baş tutacaq.
Saat 13:00-da “Neftçi” ilə “Murov Az Terminal” qarşılaşacaq.

Günün əsas qarşılaşması isə final olacaq.

Saat 16:00-da “Xilasedici” ilə “Ordu” komandaları çempionluq uğrunda üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, hər iki oyundan sonra qaliblərin mükafatlandırma mərasimi təşkil olunacaq.

Yarışlar Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində keçiriləcək.

