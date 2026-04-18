Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında həlledici gün

Bu gün kişi voleybolçular arasında Yüksək Liqada mövsümün son - həlledici oyunları keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, əvvəlcə üçüncü yer uğrunda görüş baş tutacaq.
Saat 13:00-da “Neftçi” ilə “Murov Az Terminal” qarşılaşacaq.
Günün əsas qarşılaşması isə final olacaq.
Saat 16:00-da “Xilasedici” ilə “Ordu” komandaları çempionluq uğrunda üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, hər iki oyundan sonra qaliblərin mükafatlandırma mərasimi təşkil olunacaq.
Yarışlar Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində keçiriləcək.