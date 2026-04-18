18 Aprel 2026
“Neftçi”nin baş məşqçisi Viktor Boldariev: “Voleybolçularımız xarakter göstərdilər”

18 Aprel 2026 17:05
“Kişi voleybolçulardan ibarət “Neftçi” komandası Azərbaycan Yüksək Liqasının üçüncü yer uğrunda oyununda xarakter nümayiş etdirib”.

Bu barədə “ağ-qaralar”ın baş məşqçisi Viktor Boldariev deyib.

Mütəxəssis “Murov Az Terminal”ı 3:0 hesabı ilə məğlub etdikləri qarşılaşmadan sonra fikirlərini bölüşüb.

“Qələbə qazandığımız üçün sevinirik. Adımızı medalçılar sırasına yazdıra bildik. Oyunçular xarakter nümayiş etdirdilər və güclü rəqiblə dueldən qalib ayrıldılar”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında söyləyib.

O, finala vəsiqə qazana bilməmələrinin səbəbini də açıqlayıb: “Bu, bizim kadr problemi ilə bağlı idi. Voleybol tarixində çox nadir hallarda rast gəlinən hadisə baş verdi. Pley-off oyunlarına 3-4 gün qalmış iki aparıcı voleybolçumuz zədələndi. Bu isə komandaya təsir etmişdi”.

Baş məşqçi növbəti mövsümdəki hədəflər və komandadakı taleyi ilə bağlı danışmaq istəməyib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Neftçi” “Murov Az Terminal”a qalib gəlib - YENİLƏNİR
14:28
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Neftçi” “Murov Az Terminal”a qalib gəlib - YENİLƏNİR

Görüş Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində baş tutub
“DH Volley” komandası voleybol meydançası inşa edib - FOTO
17 Aprel 22:27
Voleybol

“DH Volley” komandası voleybol meydançası inşa edib - FOTO

Meydança yumşaq örtük, tor, dirəklər və zəruri idman avadanlıqları ilə tam təchiz olunub
Viktor Boldaryev: “Qarşımıza çempionluq və ya mükafatçılar sırasına düşmək hədəfi qoyulmuşdu”
17 Aprel 17:15
Voleybol

Viktor Boldaryev: “Qarşımıza çempionluq və ya mükafatçılar sırasına düşmək hədəfi qoyulmuşdu”

O, “Ordu” ilə ilk yarımfinal matçından əvvəl xoşagəlməz hadisə ilə üzləşdiklərini vurğulayıb
“DH Volley”in baş məşqçisi: “Ümid edirəm ki, finala uyğun oyun keçirib, qalib gələcəyik”
17 Aprel 15:10
Voleybol

“DH Volley”in baş məşqçisi: “Ümid edirəm ki, finala uyğun oyun keçirib, qalib gələcəyik”

Fərid Cəlalov əhval-ruhiyyəsi yüksək olan tərəfin qızıl medallara sahib çıxacağını söyləyib
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi klubu ilə müqaviləsini yeniləyib
16 Aprel 18:16
Voleybol

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi klubu ilə müqaviləsini yeniləyib

Boris Qrebennikov 2023-cü ildən “dəmiryolçular”da işləyir
“Xilasedici”nin meneceri: “Ordu” ilə final oyununda üstünlük bizdədir”
16 Aprel 16:48
Voleybol

“Xilasedici”nin meneceri: “Ordu” ilə final oyununda üstünlük bizdədir”

Onat Kurt finalda da komandasını üstün hesab etdiyini bildirib

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı