17 Aprel 2026
AZ

“DH Volley”in baş məşqçisi: “Ümid edirəm ki, finala uyğun oyun keçirib, qalib gələcəyik”

Voleybol
Xəbərlər
17 Aprel 2026 15:10
52
“Mövsümün əvvəlindən rəhbərlik tərəfindən qarşıya qoyulan hədəf çempionluqdur”.

Bu sözləri qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının finalında “Turan”la qarşılaşacaq “DH Volley” komandasının baş məşqçisi Fərid Cəlalov deyib.

Mütəxəssis əhval-ruhiyyəsi yüksək olan tərəfin qızıl medallara sahib çıxacağını söyləyib.

“Ümid edirəm ki, finala uyğun oyun keçirib, qalib gələcəyik. Rəqibin də heyətində tanıdığım keyfiyyətli oyunçular var. Mövsüm boyu finala yüksəlməyi düşünürdük. Növbəti sezon haqqında indidən danışmaq tezdir. Finaldakı nəticədən çox şey asılı olacaq. Mən özüm də klubla yeni müqavilə barədə danışıqlar aparmamışam”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında vurğulayıb.

Qeyd edək ki, final qarşılaşması aprelin 19-u saat 16:00-da Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi klubu ilə müqaviləsini yeniləyib
16 Aprel 18:16
Voleybol

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi klubu ilə müqaviləsini yeniləyib

Boris Qrebennikov 2023-cü ildən “dəmiryolçular”da işləyir
“Xilasedici”nin meneceri: “Ordu” ilə final oyununda üstünlük bizdədir”
16 Aprel 16:48
Voleybol

“Xilasedici”nin meneceri: “Ordu” ilə final oyununda üstünlük bizdədir”

Onat Kurt finalda da komandasını üstün hesab etdiyini bildirib
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında final oyunlarının tarixləri müəyyənləşib
15 Aprel 15:23
Voleybol

Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında final oyunlarının tarixləri müəyyənləşib

Hər iki final oyunundan dərhal sonra qaliblərin mükafatlandırma mərasimi baş tutacaq
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında finalçılar müəyyənləşib
14 Aprel 21:43
Voleybol

Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında finalçılar müəyyənləşib - YENİLƏNİB

Yarımfinal oyunları Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında təşkil olunub
“Bəlkə də, bu, karyeramdakı son oyunlar olacaq” - Polina Rəhimovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
14 Aprel 14:31
Voleybol

“Bəlkə də, bu, karyeramdakı son oyunlar olacaq” - Polina Rəhimovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan millisinin voleybolçusu yaxın gələcəklə bağlı planlarını bölüşüb
Ziya Rəcəbov: “Finalda “Turan”ın qələbə qazanacağına inanıram”
13 Aprel 22:20
Voleybol

Ziya Rəcəbov: “Finalda “Turan”ın qələbə qazanacağına inanıram”

Klub finalda “DH Volley”lə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı