21 May 2026
AZ

Voleybol millimizin baş məşqçisi Avropa Liqası öncəsi hədəfi açıqladı

Voleybol
Xəbərlər
21 May 2026 10:59
109
Voleybol millimizin baş məşqçisi Avropa Liqası öncəsi hədəfi açıqladı

Voleybol üzrə kişilərdən ibarət Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Boris Qrebennikov Avropa Liqasına hazırlıq prosesi barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis komandanın hazırlığının plan üzrə davam etdiyini bildirib.

“Hazırlıq prosesinə mayın 4-də start vermişik. Təlim-məşq toplanışına ümumilikdə 17 idmançı cəlb olunub. Onlardan dördü 17 yaşlı gənc voleybolçudur. Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, həmin oyunçular böyük potensiala malikdirlər və gələcək üçün ümidverici təsir bağışlayırlar”, - deyə Qrebennikov söyləyib.

Baş məşqçi bildirib ki, hazırlığın birinci mərhələsi Bakıda keçiriləcək. İlk olaraq əsas diqqət fiziki hazırlığa yönəldilib, daha sonra topla və taktiki məşqlərə başlanılıb:

“Hazırlıq prosesi plan üzrə davam edir. Proqrama uyğun olaraq mayın 22-də hazırlığın növbəti mərhələsi üçün Belarusa yollanacağıq. Orada təlim-məşq toplanışı ilə yanaşı, bir neçə yoxlama oyunu da keçirəcəyik. Bu görüşlər komandanın hazırkı durumunu qiymətləndirmək baxımından olduqca vacibdir.

Avropa Liqasına isə iyunun 6-da İsveçdə start verəcəyik. İlk mərhələdə rəqiblərimiz İsveç və Yunanıstan milliləri olacaq. Məqsədimiz yaxşı oyun nümayiş etdirmək, komanda olaraq daha da formalaşmaq və turnirə uğurlu nəticələrlə başlamaqdır”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Vüqar Bayramov millinin kapitanı oldu
20 May 11:57
Voleybol

Vüqar Bayramov millinin kapitanı oldu

Azərbaycan yığması Avropa Liqasına yeni kapitanla hazırlaşır
Azərbaycan voleybol millisində Avropa Liqası hazırlığı - FOTO
19 May 16:39
Voleybol

Azərbaycan voleybol millisində Avropa Liqası hazırlığı - FOTO

Voleybolçularımız İsveçdə ilk oyunlarına çıxacaqlar
“Gəncə” Rafael Petry ilə yoluna davam edir
18 May 13:18
Voleybol

“Gəncə” Rafael Petry ilə yoluna davam edir

Braziliyalı mütəxəssis bürünc mövsümdən sonra komandada qalır
U-14 voleybolçular Şəkidə toplanıb - FOTO
17 May 16:02
Voleybol

U-14 voleybolçular Şəkidə toplanıb - FOTO

Yeniyetmə voleybolçuların hazırlıq prosesi iyun ayınadək davam edəcək
Cəlil Cəfərov Avropa Voleybol Konfederasiyasının toplantısında iştirak edir
17 May 11:38
Voleybol

Cəlil Cəfərov Avropa Voleybol Konfederasiyasının toplantısında iştirak edir

AVF rəsmisi "CEV Champions League Final Four Men 2026" turnirində Azərbaycan voleybolunu təmsil edir
Azərbaycanın qadın voleybol millisi Macarıstan toplanışını başa vurdu
16 May 13:58
Voleybol

Azərbaycanın qadın voleybol millisi Macarıstan toplanışını başa vurdu

Avropa Liqasındakı ilk oyunlarını Bakıda keçirəcək

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir