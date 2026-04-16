16 Aprel 2026
Noyer Çempionlar Liqasında start heyətində oyun sayına görə Messini keçib

16 Aprel 2026 00:31
Noyer Çempionlar Liqasında start heyətində oyun sayına görə Messini keçib

“Bavariya”nın qapıçısı Manuel Noyer UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının “Real Madrid”ə qarşı ilk oyununda start heyətində meydana çıxıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu, alman qapıçının Münhen təmsilçisinin Avropanın əsas turnirində start heyətində 137-ci oyunudur. O, Çempionlar Liqasında bir komandanın start heyətində ən çox oyun keçirən “Barselona”nın keçmiş hücumçusu Lionel Messini (136) geridə qoyub.

Çempionlar Liqasında bir klubun start heyətində ən çox oyun keçirən oyunçu “Real Madrid”in keçmiş qapıçısı İker Kasilyasdır (149).

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal” ardıcıl ikinci mövsüm Çempionlar Liqasının yarımfinalına yüksəlib
01:33
Dünya futbolu

“Arsenal” ardıcıl ikinci mövsüm Çempionlar Liqasının yarımfinalına yüksəlib

“Arsenal” UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinalında “Atletiko Madrid”lə qarşılaşacaq
“Real Madrid” ardıcıl ikinci mövsüm Çempionlar Liqasının yarımfinalına vəsiqə qazana bilmir
01:24
Dünya futbolu

“Real Madrid” ardıcıl ikinci mövsüm Çempionlar Liqasının yarımfinalına vəsiqə qazana bilmir

Ötən mövsüm Madrid klubu eyni mərhələdə Londonun “Arsenal”ına məğlub olmuşdu
Gülər “Real Madrid”in Çempionlar Liqasında ən erkən qolunu vurub
01:08
Dünya futbolu

Gülər “Real Madrid”in Çempionlar Liqasında ən erkən qolunu vurub

Gülər, Noyerin səhvindən sonra oyunun 35-ci saniyəsində qol vurub
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
Pro Liqa: “Əl-Nəsr” “Əl-İttifaq”ı məğlub edib
00:13
Dünya futbolu

Pro Liqa: “Əl-Nəsr” “Əl-İttifaq”ı məğlub edib

“Əl-Nəsr” hazırda Səudiyyə Ərəbistanı Premyer Liqasının turnir cədvəlində birinci yerdədir
“Real” ilk dəfə Çempionlar Liqası matçına start heyətində ispaniyalı oyunçusuz çıxıb
15 Aprel 23:52
Dünya futbolu

“Real” ilk dəfə Çempionlar Liqası matçına start heyətində ispaniyalı oyunçusuz çıxıb

“Real Madrid” bu gün Avropanın əsas yarışında 515-ci oyununu keçirir

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
15 Aprel 01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib
14 Aprel 22:24
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib - YENİLƏNİB

Görüşlər Bakı İdman Sarayında təşkil olunub
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Ordu” “Gəncə”ni məğlub etdi
13 Aprel 22:52
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Ordu” “Gəncə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB

Hər iki qarşılaşma Bakı İdman Sarayında təşkil olunub
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında finalçılar müəyyənləşib
14 Aprel 21:43
Voleybol

Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında finalçılar müəyyənləşib - YENİLƏNİB

Yarımfinal oyunları Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında təşkil olunub