16 Aprel 2026
Harri Maquayr “Çelsi” ilə oyunu buraxacaq

15 Aprel 2026 22:35
“Mançester Yunayted”in müdafiəçisi Harri Maquayr İngiltərə Premyer Liqasının 33-cü turunda “Çelsi” ilə oyunda iştirak etməyəcək.

İdman.Biz-in məlumatına görə, daha əvvəl ingilis 31-ci turun “Bornmut”la matçında (2:2) meydandan qovulmuşdu.

“Mərkəz müdafiəçisi 20 martda “Bornmut”dan Evanilsona qarşı kobud hərəkətə görə qırmızı vərəqə aldı və bu, onun bazar ertəsi günü “Lids Yunayted” ilə oyunda iştirak etməsinə mane oldu.

Müstəqil Tənzimləmə Komissiyası daha sonra Maquayreni qeyri-qanuni davranışda və/və ya dördüncü hakimə qarşı təhqiramiz ifadələr işlətməkdə və/və ya hərəkətlərdə ittiham etdi. Müdafiəçi günahını etiraf etdi. Komissiya əlavə bir oyunluq diskvalifikasiya və cərimə tətbiq etdi”, - deyə “Mançester Yunayted”in rəsmi saytı bildirib.

Mediada yayılan məlumatlara görə, Maquayr 30.000 funt sterlinq (34.500 avro) cərimə olunacaq.

