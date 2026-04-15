15 Aprel 2026
“Real Madrid”in prezidenti “Bavariya”nı məğlub etmək ehtimalını dəyərləndirib

15 Aprel 2026 21:34
“Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres 2025/26 mövsümündə Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının “Bavariya” ilə cavab oyunundan əvvəl “Los Blancos”un geridönüş edib yarımfinala yüksəlib-yüksəlməyəcəyi ilə bağlı sualı cavablandırıb.

İdman.Biz bildirir ki, matç bu gün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da keçiriləcək.

“Buna görə də buradayıq”, - “Marca” qəzeti Peresin sözlərini sitat gətirir.

Nəşr qeyd edir ki, Peres oyundan əvvəl sakit görünür.

Xatırladaq ki, “Bavariya” ilk oyunda “Real Madrid”i 2:1 hesabı ilə məğlub etmişdi.

1/8 finalda “Los Blancos” “Mançester Sit”ni ümumi hesabda 5:1 məğlub etmişdi. Yarışın eyni mərhələsində Münhen komandası “Atalanta”nı ümumi hesabda 10:2 məğlub etmişdi.

