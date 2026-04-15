“Real Madrid”in prezidenti “Bavariya”nı məğlub etmək ehtimalını dəyərləndirib

“Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres 2025/26 mövsümündə Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının “Bavariya” ilə cavab oyunundan əvvəl “Los Blancos”un geridönüş edib yarımfinala yüksəlib-yüksəlməyəcəyi ilə bağlı sualı cavablandırıb.
matç bu gün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da keçiriləcək.
“Buna görə də buradayıq”, - “Marca” qəzeti Peresin sözlərini sitat gətirir.
Nəşr qeyd edir ki, Peres oyundan əvvəl sakit görünür.
Xatırladaq ki, “Bavariya” ilk oyunda “Real Madrid”i 2:1 hesabı ilə məğlub etmişdi.
1/8 finalda “Los Blancos” “Mançester Sit”ni ümumi hesabda 5:1 məğlub etmişdi. Yarışın eyni mərhələsində Münhen komandası “Atalanta”nı ümumi hesabda 10:2 məğlub etmişdi.