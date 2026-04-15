Lionel Messi fırıldaqçılıqda ittiham edilir

İdman və musiqi tədbirlərinin təşkili üzrə ixtisaslaşmış və Mayamidə yerləşən VID şirkəti, “İnter Mayami”nin hücumçusu Lionel Messi və Argentina Futbol Assosiasiyasına (AFA) qarşı müqaviləni pozmaq barədə ittiham irəli sürüb.
İdman.Biz bu barədə TMZ-yə istinadən məlumat verir.
VID, ötən ilin oktyabr ayında Venesuela (1:0) və Puerto Riko (6:0) ilə milli komandanın iki nümayiş oyununa eksklüziv hüquqlar üçün Argentina Futbol Assosiasiyası ilə 7 milyon dollarlıq müqavilə imzalayıb.
Müqaviləyə əsasən, Messi zədələnmə istisna olmaqla, hər matçda ən azı 30 dəqiqə oynamalı idi. Lakin argentinalı Venesuelaya qarşı oynamayıb, lakin ertəsi gün “Atlant” (4:0) ilə MLS matçında oynayıb, iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.
Şirkət 38 yaşlı superulduzun meydana çıxmaması səbəbindən milyonlarla dollar itirdiyini iddia edir və tam kompensasiya, üstəgəl əlavə kompensasiya tələb edir.