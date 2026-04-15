15 Aprel 2026
AZ

Dünya futbolu
Xəbərlər
15 Aprel 2026 08:13
98
"Liverpul"un Robertsonun yerinə kimi düşündüyü məlum olub

“Liverpul” mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq Endryu Robertsonun yerinə Almaniya millisinin və “RB Leypsiq”in sol cinah müdafiəçisi David Raumu seçməyi düşünür.

İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, “qırmızılar” həmçinin oyunçunu Miloş Kerkez üçün potensial rəqib kimi görürlər.

Mənbənin məlumatına görə, “Mançester Yunayted” Raumun potensial transferi uğrunda “Liverpul”la rəqabət apara bilər. “RB Leypsiq” 27 yaşlı müdafiəçini saxlamaqda maraqlıdır.

Bu mövsüm Raum bütün turnirlərdə 32 oyunda meydana çıxıb, üç qol vurub və səkkiz məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 22 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

