Salah yenə də PSJ ilə oyunda start heyətində yer almayıb

“Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot hücumçu Məhəmməd Salahı komandanın UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir final oyununda PSJ ilə matçda ehtiyat oyunçular skamyasında saxlayıb.
Oyun Liverpuldakı “Enfild” stadionunda keçirilir.
Misirli oyunçu daha əvvəl komandalar arasında Parisdə keçirilən və Fransa komandasının 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatan dörddəbir finalın ilk oyununda ehtiyat oyunçular skamyasında yer almışdı. Salah bütün oyunu ehtiyat oyunçular skamyasında keçirdi və meydana çıxmadı.
Daha əvvəl, 2017-ci ilin yayından bəri “Liverpul”da çıxış edən hücumçu mövsümün sonunda klubdan ayrıldığını rəsmi olaraq açıqlamışdı.