“Napoli” yayda Lukakunu satmaq istəyir

“Napoli”nin hücumçusu Romelu Lukaku baş məşqçi Antonio Konte ilə görüşdən sonra mövsüm üçün heyətindən kənarlaşdırıla bilər.
İdman.Biz “La Repubblica”ya istinadən xəbər verir ki, klub oyunçunu yay transfer pəncərəsində satmağı planlaşdırır.
Hazırda Belçikada bud zədəsini sağaldan hücumçunun aprelin 20-də baş məşqçi Antonio Konte ilə görüşmək üçün İtaliyaya qayıtması gözlənilir ki, bu görüş onun “Napoli”dəki gələcəyini müəyyən edəcək. Klub onu əsas heyətdən uzaqlaşdırmağı düşünür. Bu kənarlaşdırma, müqaviləsinin bitməsindən bir il əvvəl, bu yay oyunçu ilə yollarını ayırmaq istəyən “Napoli”nin daha geniş strategiyasının bir hissəsidir.
Daha əvvəl bildirilirdi ki, belçikalı hücumçu milli komandanın düşərgəsini tərk edib və fərdi məşqçi ilə birlikdə məşqlərə başlayıb. Bu vəziyyət “Napoli” rəhbərliyini, xüsusən də prezident Aurelio De Laurentiis və idman direktoru Covanni Mannanı çox qəzəbləndirib və onlar cavabsız qalan ultimatum veriblər. Lukaku bu mövsüm “Napoli”nin heyətində bütün yarışlarda yeddi oyunda meydana çıxıb və bir qol vurub. Hücumçu yayda aldığı zədə səbəbindən mövsümün çox hissəsini buraxıb.