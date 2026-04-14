15 Aprel 2026
14 Aprel 2026 22:53
Rafinya “Atletiko” ilə cavab oyunundan əvvəl “Barselona”ya müraciət edib

“Barselona”nın hücumçusu Rafinya UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir final mərhələsinin “Atletiko Madrid”ə qarşı cavab oyunundan əvvəl komandaya müraciət edib.

Oyun Madriddəki “Civitas Metropolitano” stadionunda keçiriləcək.

“Barselona” harada olursa olsun, qələbə üçün sona qədər mübarizə aparacağıq”, - Rafinya oyundan əvvəl sosial mediada yazıb:

Braziliyalı zədə səbəbindən dörddəbir final cavab oyununda komandasına kömək edə bilməyəcək. Kataloniyada keçirilən ilk oyun “Atletiko”nun 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ekitike PSJ ilə oyunda meydançadan xərəkdə çıxarılıb
00:15
Dünya futbolu

Ekitike PSJ ilə oyunda meydançadan xərəkdə çıxarılıb - FOTO

Fransız futbolçu ayağa qalxa bilmədiyi üçün meydandan xərəklə çıxarılıb
Fermin Lopez “Atletiko” ilə oyunda burnunu sındırıb
00:02
Dünya futbolu

Fermin Lopez “Atletiko” ilə oyunda burnunu sındırıb - FOTO

Oyunda ilk yarıdan sonra hesab kataloniyalıların xeyrinədir
“Napoli” yayda Lukakunu satmaq istəyir
14 Aprel 23:52
Dünya futbolu

“Napoli” yayda Lukakunu satmaq istəyir

Daha əvvəl bildirilirdi ki, belçikalı hücumçu milli komandanın düşərgəsini tərk edib
Salah yenə də PSJ ilə oyunda start heyətində yer almayıb
14 Aprel 23:37
Dünya futbolu

Salah yenə də PSJ ilə oyunda start heyətində yer almayıb

Misirli oyunçu komandalar arasındakı ilk matçda da start heyətində yox idi
Çempionlar Liqası: “Atletiko” “Barselona” ilə oyunda fərqi azaldıb - CANLI
14 Aprel 23:32
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” “Barselona” ilə oyunda fərqi azaldıb - CANLI

Hər iki qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürüb
Bellingem “Bavariya” ilə oyun barədə: “Ya hər şey, ya da heç nə”
14 Aprel 23:21
Dünya futbolu

Bellingem “Bavariya” ilə oyun barədə: “Ya hər şey, ya da heç nə”

İlk oyunda Münhen komandası 2:1 hesabı ilə qalib gəlib
Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti qələbəsini qazanıb
14 Aprel 23:04
Futbol

Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Qarşılaşma “Andorra la Vella” stadionunda keçirilib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 20:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Boz qurd”lar xallarını 52-yə çatdıraraq turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirdi
Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
13 Aprel 00:49
Futbol

Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Türam və Dumfris hərəyə dubl ediblər
La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB
13 Aprel 01:19
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB

“Sarı sualtı qayıq” bu qələbə sayəsində turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb