Rafinya “Atletiko” ilə cavab oyunundan əvvəl “Barselona”ya müraciət edib

“Barselona”nın hücumçusu Rafinya UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir final mərhələsinin “Atletiko Madrid”ə qarşı cavab oyunundan əvvəl komandaya müraciət edib.
Oyun Madriddəki “Civitas Metropolitano” stadionunda keçiriləcək.
“Barselona” harada olursa olsun, qələbə üçün sona qədər mübarizə aparacağıq”, - Rafinya oyundan əvvəl sosial mediada yazıb:
Braziliyalı zədə səbəbindən dörddəbir final cavab oyununda komandasına kömək edə bilməyəcək. Kataloniyada keçirilən ilk oyun “Atletiko”nun 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.